В России разрабатывают платформу решений на основе ИИ для регионального управления

По словам Григоренко, ИИ повышает эффективность работы, берет на себя рутинные задачи и освобождает сотрудников для более важных процессов. «Мы ставим перед собой задачу лучшие из этих решений доработать до типовых для внедрения на территории уже всей страны. При этом каждое из них сможет решать комплекс задач: процессных, отраслевых и иных», — цитирует агентство вице-премьера.

В частности, будет создано универсальное решение для дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности. Оно позволит обнаруживать, распознавать и выявлять незаконные объекты, контролировать состояние территорий и предотвращать негативные последствия. Регионы с опытом использования ИИ будут делиться своими наработками с другими субъектами.

В начале апреля «Самолет плюс» запустил ИИ-платформу для автоматизации работы риелторов. Она занимается общением с клиентами, созданием маркетинговых материалов и анализ эффективности продаж.

Фото на обложке: Steve Johnson / Shutterstock / FOTODOM