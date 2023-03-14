Искусственный интеллект возглавил список сфер, где россияне ждут технологического прорыва меньше всего

Большинство россиян (79%) позитивно смотрят на развитие в стране новых технологий в 2023 году, показало исследование Аналитического центра НАФИ, проведенного по просьбе RB.RU. При этом топ-5 сфер, где россияне ожидают технологического прорыва меньше всего, возглавил искусственный интеллект.
Выше всего запрос общества на инновации и развитие в сфере медицины (49%), пищевой промышленности (44%), фармацевтики (41%), одежды и обуви (40%) и электроники (39%).
Руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Александра Семенова считает, что высокий запрос на медицину является следствием влияния пандемии, сохранения повышенного внимания россиян к сфере заботы о своем здоровье.
«В других же сферах людям скорее важно закрытие базовых бытовых потребностей. С одной стороны, это является реакцией на громкий уход иностранных брендов в этих сегментах, что открывает новые возможности для отечественных производителей. С другой, в условиях турбулентности люди скорее думают о вещах, с которыми соприкасаются ежедневно, которые обеспечивают их базовую устойчивость и комфорт», — сообщила Семенова.
Топ-5 сфер, где россияне ожидают технологического прорыва в наименьшей степени:
- искусственный интеллект (28%),
- аэрокосмическая промышленность (28%),
- автоматизация торговли и торгового оборудования (24%),
- оргтехника (техника для офиса: многофункциональные устройства, принтеры, сканеры и другое — 20%),
- средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры и прочее — 18%).
Позитивно на перспективы развития технологий в России в 2023 году чаще смотрят женщины (82% против 76% мужчин), опрошенные старше 45 лет (83%), жители Уральского и Сибирского федеральных округов (по 88%).
Каждый десятый (12%) сомневается в совершении технологических прорывов в ближайшие 12 месяцев. Еще 7% придерживаются крайне негативной позиции и считают, что технологии точно не будут развиваться. Пессимистичные прогнозы характерны больше для мужчин (23% против 16% женщин), жителей Москвы (33%) и россиян от 35 до 44 лет (25%).
Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в феврале 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рынок доставки готовых рационов питания в 2022 году сократился впервые за шесть лет
- 2 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 3 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 5 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
14 марта 2023
16 марта 2023
17 марта 2023