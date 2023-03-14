Искусственный интеллект возглавил список сфер, где россияне ждут технологического прорыва меньше всего

Большинство россиян (79%) позитивно смотрят на развитие в стране новых технологий в 2023 году, показало исследование Аналитического центра НАФИ, проведенного по просьбе RB.RU. При этом топ-5 сфер, где россияне ожидают технологического прорыва меньше всего, возглавил искусственный интеллект.

Выше всего запрос общества на инновации и развитие в сфере медицины (49%), пищевой промышленности (44%), фармацевтики (41%), одежды и обуви (40%) и электроники (39%).

Руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Александра Семенова считает, что высокий запрос на медицину является следствием влияния пандемии, сохранения повышенного внимания россиян к сфере заботы о своем здоровье.

«В других же сферах людям скорее важно закрытие базовых бытовых потребностей. С одной стороны, это является реакцией на громкий уход иностранных брендов в этих сегментах, что открывает новые возможности для отечественных производителей. С другой, в условиях турбулентности люди скорее думают о вещах, с которыми соприкасаются ежедневно, которые обеспечивают их базовую устойчивость и комфорт», — сообщила Семенова.

Топ-5 сфер, где россияне ожидают технологического прорыва в наименьшей степени:

искусственный интеллект (28%),

аэрокосмическая промышленность (28%),

автоматизация торговли и торгового оборудования (24%),

оргтехника (техника для офиса: многофункциональные устройства, принтеры, сканеры и другое — 20%),

средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры и прочее — 18%).

Позитивно на перспективы развития технологий в России в 2023 году чаще смотрят женщины (82% против 76% мужчин), опрошенные старше 45 лет (83%), жители Уральского и Сибирского федеральных округов (по 88%).

Каждый десятый (12%) сомневается в совершении технологических прорывов в ближайшие 12 месяцев. Еще 7% придерживаются крайне негативной позиции и считают, что технологии точно не будут развиваться. Пессимистичные прогнозы характерны больше для мужчин (23% против 16% женщин), жителей Москвы (33%) и россиян от 35 до 44 лет (25%).

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в феврале 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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