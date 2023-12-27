ИИ-стартапы привлекли рекордные $27 млрд инвестиций в 2023 году

В 2023 году стартапы в сфере искусственного интеллекта привлекли инвестиций на сумму $27 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на PitchBook. Это рекордный результат за все время подсчетов. Предыдущий рекорд в размере $11 млрд был установлен в послековидном 2021 году.

Примерно две трети от всех вложений приходятся на компании Google, Microsoft и Amazon. Microsoft, например, на фоне успеха чат-бота ChatGPT инвестировал в его создателя OpenAI $10 еще в начале года.

Google и Amazon анонсировали вложения в конкурента OpenAI Anthropic $4 и $2 млрд соответственно.

Так в уходящем году технологические гиганты обошли венчурные фонды по объемам вложений. Сами стартапы также отдают предпочтение сотрудничеству с крупными компаниями, отмечает газета.

Это связано с технологическими возможностями гигантов, которые помимо денег предлагают доступ к мощным чипам, своей облачной инфраструктуре.

Как отмечает партнер и основатель венчурного фонда Tapestry VC Патрик Мерфи, технологические гиганты уже взяли под свой контроль большую часть компаний, которые можно отнести к категории «одна на миллион».

Основатель венчурного фонда Conviction Сары Го, в свою очередь, что сегодня существует большой пласт неизученных направлений использования ИИ.

«И многие из самых ценных компаний в этой области будут фундаментально иными», — заключил он.

Как пишет газета, ряд фондов инвестирует в разработчиков продуктов, созданных на основе базовых моделей OpenAI и Anthropic.

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