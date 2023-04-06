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Ссылка дня: ИИ-сервис клонирования голоса и перевода любой речи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации и речи на 60 языков Rask.ai. Сервис дублирует слова спикера так, что речь попадает «точно в губы», и может озвучивать эту речь голосом самого спикера с использованием Voice Cloning.

Ссылка дня: ИИ-сервис клонирования голоса и перевода любой речи

Создатели стартапа Rask.ai представили его на Product Hunt, где его выбрали в качестве Product of the Day (продуктом дня).

Rask.ai позволяет дублировать речь спикера и локализовывать ее на 60 языках. Результат получается такой, что речь попадает «губы в губы», а произнесенные слова можно озвучить голосом самого спикера с использованием технологии Voice Cloning.

Сервис бесплатный в пробном периоде. Стоимость базового тарифа составляет $39 в месяц, PRO-тарифа – $99 в месяц.

Фото на обложке: JAYANNPO / Shutterstock

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