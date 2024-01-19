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Крупнейшая авиакомпания Казахстана подтвердила планы разместить бумаги сразу на трех биржах

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейшая авиакомпания Казахстана подтвердила планы разместить бумаги сразу на трех биржах. Листинг ценных бумаг Air Astana ожидается на Казахстанской, Астанинской и Лондонской торговой площадках. В свободном обращении появятся около 25% акций компании.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана подтвердила планы разместить бумаги сразу на трех биржах

Air Astana подтвердила планы о проведении IPO. Листинг ценных бумаг крупнейшей авиакомпании Казахстана ожидается на Казахстанской, Астанинской и Лондонской торговой площадках, говорится на сайте Air Astana.

Компания начнет принимать заявки инвесторов в конце января, тогда же будет объявлен ценовой диапазон акций. Ожидается, что в свободном обращении появятся около 25% акций Air Astana.

Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казын» владеет 51% акций Air Astana, еще 49% принадлежат британской оборонной компании BAE Systems.

О подготовке Air Astana к IPO впервые стало известно в ноябре 2023 года. По предварительным данным, компания может получить оценку в $1 млрд.

Фото на обложке: Aureliy / Shutterstock

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