Крупнейшая авиакомпания Казахстана подтвердила планы разместить бумаги сразу на трех биржах. Листинг ценных бумаг Air Astana ожидается на Казахстанской, Астанинской и Лондонской торговой площадках. В свободном обращении появятся около 25% акций компании.

Air Astana подтвердила планы о проведении IPO. Листинг ценных бумаг крупнейшей авиакомпании Казахстана ожидается на Казахстанской, Астанинской и Лондонской торговой площадках, говорится на сайте Air Astana.

Компания начнет принимать заявки инвесторов в конце января, тогда же будет объявлен ценовой диапазон акций. Ожидается, что в свободном обращении появятся около 25% акций Air Astana.

Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казын» владеет 51% акций Air Astana, еще 49% принадлежат британской оборонной компании BAE Systems.

О подготовке Air Astana к IPO впервые стало известно в ноябре 2023 года. По предварительным данным, компания может получить оценку в $1 млрд.

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