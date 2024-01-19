Крупнейшая авиакомпания Казахстана подтвердила планы разместить бумаги сразу на трех биржах. Листинг ценных бумаг Air Astana ожидается на Казахстанской, Астанинской и Лондонской торговой площадках. В свободном обращении появятся около 25% акций компании.
Air Astana подтвердила планы о проведении IPO. Листинг ценных бумаг крупнейшей авиакомпании Казахстана ожидается на Казахстанской, Астанинской и Лондонской торговой площадках, говорится на сайте Air Astana.
Компания начнет принимать заявки инвесторов в конце января, тогда же будет объявлен ценовой диапазон акций. Ожидается, что в свободном обращении появятся около 25% акций Air Astana.
Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казын» владеет 51% акций Air Astana, еще 49% принадлежат британской оборонной компании BAE Systems.
О подготовке Air Astana к IPO впервые стало известно в ноябре 2023 года. По предварительным данным, компания может получить оценку в $1 млрд.
Фото на обложке: Aureliy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Казахстанский банк Kaspi привлек $1 млрд в ходе IPO в США
- 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
- 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
- 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
- 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2024
19 января 2024
19 января 2024
22 января 2024
25 января 2024