Airbnb подал заявку на проведение IPO

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb конфиденциально подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в заявлении сервиса.

В сообщении Airbnb отмечает, что компания еще не определила количество акций, которые предложит к размещению. Также неизвестен и ценовой диапазон.

Airbnb рассчитывает провести публичное размещение акций после того, как SEC проверит документы компании «на соответствие рыночным и другим условиям».

Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb работает с 2008 года. В марте 2017 года инвесторы оценивали компанию в $31 млрд. Airbnb заявил о планах выйти на IPO в сентябре прошлого года.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на бизнесе Airbnb. В апреле 2020 года сервис дважды привлекал по $1 млрд от инвесторов на борьбу с кризисом. В мае Airbnb сообщил, что на четверть сократит штат.