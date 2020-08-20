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Airbnb подал заявку на проведение IPO

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb конфиденциально подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в заявлении сервиса.

Airbnb подал заявку на проведение IPO

В сообщении Airbnb отмечает, что компания еще не определила количество акций, которые предложит к размещению. Также неизвестен и ценовой диапазон. 

Airbnb рассчитывает провести публичное размещение акций после того, как SEC проверит документы компании «на соответствие рыночным и другим условиям». 

Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb работает с 2008 года. В марте 2017 года инвесторы оценивали компанию в $31 млрд. Airbnb заявил о планах выйти на IPO в сентябре прошлого года. 

Пандемия коронавируса негативно сказалась на бизнесе Airbnb. В апреле 2020 года сервис дважды привлекал по $1 млрд от инвесторов на борьбу с кризисом. В мае Airbnb сообщил, что на четверть сократит штат.

Фото: AlesiaKan / Shutterstock

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