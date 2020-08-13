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Airbnb подаст заявку на IPO в течение августа

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует в течение августа подать документы в Комиссию по ценным бумагам (SEC) на проведение IPO до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Airbnb подаст заявку на IPO в течение августа

При реализации плана акции компании могут начать торговаться к концу года.

К участию в размещении акций будут привлечены Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Также отмечается, что сроки могут быть изменены из-за волатильности рынка.

Впервые о своих планах провести IPO Airbnb сообщила в сентябре 2019 года.

В мае стало известно, что компания сократит четверть сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb был создан в 2008 году. По собственным данным, сайт компании содержит более 7 млн объявлений с предложением жилья в более чем 220 странах и регионах мира.

Фото: AlesiaKan / Shutterstock

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