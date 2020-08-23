Airbnb ограничил количество жильцов в одном доме до 16 человек

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb ввел ограничение на проведение домашних вечеринок в арендованном жилье из-за эпидемии коронавируса. Число проживающих в одном доме не может превышать 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что при нарушении правил гостями или хозяевами помещений компания может заблокировать пользователя или подать иск в суд. Запрет будет действовать бессрочно до нового уведомления от сервиса.

В компании пояснили, что 73% объявлений на их сайте запрещают проведение мероприятий. Но некоторые организаторы разрешают небольшие вечеринки, например, празднование дня рождения. Кроме того, с началом карантина некоторые пользователи стали «переносить» бары и клубы в жилье, арендуемое через сервис, говорится в сообщении.

«Введение глобального запрета на проведение мероприятий отвечает интересам общественного здравоохранения», — заявил представитель сервиса.

Также в компании рассказали, что с наступлением пандемии в сервисе был удален фильтр поиска «вечеринки разрешены».

Airbnb рассматривает возможность отменить ограничение по количеству гостей для гостиничных типов жилья, например, для бутик-отелей.

Также сегодня компания подала заявку на проведение IPO.

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