Reuters: Airbus может передать 500 самолетов крупнейшему авиаперевозчику Индии

Французская авиастроительная компания Airbus близка к завершению сделки с крупнейшим авиаперевозчиком Индии IndiGo. Речь идет о потенциально рекордной продаже 500 самолетов.
Как передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, IndiGo готова приобрести 500 узкофюзеляжных самолетов семейства A320. Если сделка состоится, она превзойдет предварительную закупку Air India, которая в феврале этого года совершила заказ на 470 воздушных судов у Airbus и Boeing.
Согласно агентству, IndiGo уже является крупным заказчиком французской авиастроительной компании с большим числом заказанных транспортных средств.
Кроме того, по словам собеседников издания, Airbus и Boeing конкурируют в переговорах о продаже 25 широкофюзеляжных самолетов одной и той же авиакомпании.
Ранее в Росавиации сообщили, что авиакомпании из Китая, Индии и Беларуси являются лидерами среди иностранных перевозчиков по росту транзитных полетов через воздушное пространство России.
Фото: Jordan Tan / Shutterstock
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