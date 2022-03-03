S7 Airlines сократила полетную программу и отменила часть международных рейсов. О каких именно рейсах идет речь в компании не уточнили. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость купленных билетов.
«S7 Airlines была вынуждена частично сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями и отменить некоторые рейсы по международным направлениям», – говорится в сообщении S7 Airlines в официальном канале компании в Telegram.
В компании не уточнили, о каких именно рейсах идет речь. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость купленных билетов, подчеркнули в S7 Airlines.
Вместе с тем в авиакомпании сообщили, что в пятницу 4 марта планируют выполнить международные рейсы из России по маршрутам Новосибирск-Дубай, Москва-Анталья и другие.
В среду 3 марта рейс по маршруту Москва-Ереван не долетел до места назначения и был возвращен в Россию, писал Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на пассажиров рейса. Возврат рейса в Россию связали с санкциями, после введения которых западные лизингодатели российских самолетов прекратили сотрудничество с Россией.
AerCap расторг отношения с российскими авиакомпаниями из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и другими странами в ответ на «военную операцию России на Украине».
Клиентами AerCap являются «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Якутия», S7, «Ямал», Nordwind Airlines, чартерный авиаперевозчик Azur Air.
Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko /
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