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Apple пообещала заменять наушники AirPods Pro из-за проблемы с треском

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Apple запустила программу обслуживания AirPods Pro. Компания признала, что «у небольшого процента» устройств, изготовленных до октября 2020 года, могут возникать проблемы со звуком. Об этом сообщается на сайте производителя.

Apple пообещала заменять наушники AirPods Pro из-за проблемы с треском

Компания бесплатно заменит проблемные наушники. При этом сам корпус кейса AirPods Pro меняться не будет.

AirPods Pro. Изображение: Apple

Пользователи начали жаловаться на треск в наушниках AirPods Pro с момента их появления в ноябре 2019 года. К началу 2020 году проблему начали обсуждать на форуме Apple.

В мае этого года корпорация выпустила инструкцию для тех, кто столкнулся с проблемой. Apple посоветовала обновить устройство и проверить подключение. Компания также выпустила обновление для наушников, однако это не решило проблему.

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