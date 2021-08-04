Евгения Хрисанфова
Казанский «ИТ-парк» объявил партнеров акселерационной программы «Startup-Сабантуй. Цифровизация». Среди них — компании МТС и «Ак Барс Дом». Онлайн-отбор участников начнется 13 августа.
«Ак Барс Дом» и МТС открыли треки в акселераторе «Startup-Сабантуй. Цифровизация»Евгения Хрисанфова
МТС ищет технологические проекты по трем направлениям:
- Клиентские сервисы: системы для коммуникации с клиентами, платформа для подготовки стажеров, решения для автоматизации работы контакт-центров, оцифровки данных и другое.
- 5G: решения для Индустрии 4.0, развлечений, медиа, производства и трансляции контента, дополненная и виртуальная реальности в сфере B2B.
- Облачные платформы для разработки приложений и ИТ-систем.
Компании «Ак Барс Дом» интересны:
- сервисы по оценке недвижимости;
- цифровые риелторы;
- беспилотники для контроля строительства;
- решения для управления персоналом и т.д.
Также в рамках программы есть общий трек. Заявки могут подать B2B-проекты с MVP или готовым продуктом, которые работают в сферах:
- промышленного интернета вещей;
- искусственного интеллекта;
- охраны труда;
- кибербезопасности;
- робототехники и других.
Акселератор стартует 21 сентября и продлится три недели. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как финтех-стартап с российскими корнями помогает американцам оплачивать свадьбы
- 2 «Искренне верю, Xsolla не для вас»: компания уволила часть сотрудников после «анализа их активности»
- 3 iPavlov создаст систему «Умный перекресток»
- 4 Директор «ЯКласс» в России сообщил об уходе с должности
- 5 Как сократить расходы в бизнесе: почему прибыльная компания остается без денег?
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма