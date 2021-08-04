«Ак Барс Дом» и МТС открыли треки в акселераторе «Startup-Сабантуй. Цифровизация»

Казанский «ИТ-парк» объявил партнеров акселерационной программы «Startup-Сабантуй. Цифровизация» . Среди них — компании МТС и «Ак Барс Дом». Онлайн-отбор участников начнется 13 августа.

МТС ищет технологические проекты по трем направлениям:

Клиентские сервисы: системы для коммуникации с клиентами, платформа для подготовки стажеров, решения для автоматизации работы контакт-центров, оцифровки данных и другое. 5G: решения для Индустрии 4.0, развлечений, медиа, производства и трансляции контента, дополненная и виртуальная реальности в сфере B2B. Облачные платформы для разработки приложений и ИТ-систем.

Компании «Ак Барс Дом» интересны:

сервисы по оценке недвижимости;

цифровые риелторы;

беспилотники для контроля строительства;

решения для управления персоналом и т.д.

Также в рамках программы есть общий трек. Заявки могут подать B2B-проекты с MVP или готовым продуктом, которые работают в сферах:

промышленного интернета вещей;

искусственного интеллекта;

охраны труда;

кибербезопасности;

робототехники и других.

Акселератор стартует 21 сентября и продлится три недели. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock