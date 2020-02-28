«Ак Барс Банк» начал поиск стартапов для запуска совместного пилота
«Ак Барс Банк» запустил программу поддержки стартапов Ak Bars Startup Lab. Проект дает возможность стартапам реализовать совместный с банком пилот. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.
Стартап может получить до 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на запуск проекта. Если пилот будет признан успешным, банк может заключить с компанией полноценное коммерческое соглашение.
«"Ак Барс Банк" заинтересован в привлечении стартапов, которые предложат уникальные решения для развития розничного, корпоративного и
инвестиционного бизнеса, а также группы "Ак Барс Банка"», — рассказал представитель компании.
Чтобы пройти отбор, проект должен иметь:
- команду с необходимыми компетенциями;
- измеримую гипотезу;
- готовый для тестирования продукт.
Плюсом будет наличие активных продаж.
Лучшие проекты получат доступ к инфраструктуре банка – API, чат-бот платформе, виртуальным картам, сервисам для предпринимателей и инструментам эквайринга.
Подать заявку можно по ссылке.
Фото: Unsplash
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