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«Ак Барс Банк» начал поиск стартапов для запуска совместного пилота

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Ак Барс Банк» запустил программу поддержки стартапов Ak Bars Startup Lab. Проект дает возможность стартапам реализовать совместный с банком пилот. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

«Ак Барс Банк» начал поиск стартапов для запуска совместного пилота

Стартап может получить до 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на запуск проекта. Если пилот будет признан успешным, банк может заключить с компанией полноценное коммерческое соглашение.

«"Ак Барс Банк" заинтересован в привлечении стартапов, которые предложат уникальные решения для развития розничного, корпоративного и
инвестиционного бизнеса, а также группы "Ак Барс Банка"», — рассказал представитель компании.

Чтобы пройти отбор, проект должен иметь:

  • команду с необходимыми компетенциями;
  • измеримую гипотезу;
  • готовый для тестирования продукт.

Плюсом будет наличие активных продаж.

Лучшие проекты получат доступ к инфраструктуре банка – API, чат-бот платформе, виртуальным картам, сервисам для предпринимателей и инструментам эквайринга.

Подать заявку можно по ссылке.

Фото: Unsplash

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Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

12 марта 2020

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