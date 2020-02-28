«Ак Барс Банк» начал поиск стартапов для запуска совместного пилота

«Ак Барс Банк» запустил программу поддержки стартапов Ak Bars Startup Lab. Проект дает возможность стартапам реализовать совместный с банком пилот. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Стартап может получить до 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на запуск проекта. Если пилот будет признан успешным, банк может заключить с компанией полноценное коммерческое соглашение.

«"Ак Барс Банк" заинтересован в привлечении стартапов, которые предложат уникальные решения для развития розничного, корпоративного и

инвестиционного бизнеса, а также группы "Ак Барс Банка"», — рассказал представитель компании.

Чтобы пройти отбор, проект должен иметь:

команду с необходимыми компетенциями;

измеримую гипотезу;

готовый для тестирования продукт.

Плюсом будет наличие активных продаж.



Лучшие проекты получат доступ к инфраструктуре банка – API, чат-бот платформе, виртуальным картам, сервисам для предпринимателей и инструментам эквайринга.

Подать заявку можно по ссылке.

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