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EdTech-платформа для женщин «Академия Перемен» получила оценку в 1 млрд рублей после последнего раунда инвестиций

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Образовательная платформа для женщин «Академия Перемен» привлекла 242 млн рублей от российских и зарубежных инвесторов во главе с TMT Investments, включая венчурный фонд МТС и раннего инвестора ГК Quantum A, сообщает пресс-служба TMT Investments.

EdTech-платформа для женщин «Академия Перемен» получила оценку в 1 млрд рублей после последнего раунда инвестиций

В TMT Investments RB.ru сообщили, что оценка «Академии Перемен» после сделки составляет 1 млрд рублей.

Суммы инвестиций TMT Investments и МТС составили по 73 млн рублей. Привлеченные средства стартап направит на развитие продуктовой линейки и выход на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

«Мы решили поддержать "Академию Перемен" в новом раунде финансирования, так как верим в них: у проекта есть отличная команда, рынок российского онлайн-образования с ежегодным ростом более 20% и прекрасный продукт, доказавший свою востребованность. Новый раунд поможет проекту не только расширить свое присутствие на российском рынке, но и начать масштабирование на некоторые страны ЮВАО и Латинской Америки», — сказал сооснователь и управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин.

«Академия Перемен» – это образовательная платформа в сегменте LifeStyle (макияж, стиль, организация пространства), идея которой — помочь женщинам стать увереннее в себе и успешнее за счет развития в сферах здоровья, красоты, стиля и психологии.

Стартап запустил 50 онлайн-курсов. В общей сложности их прошли более 650 тысяч женщин. 

В марте этого года компания привлекла 60 млн рублей инвестиций, которые планировала направить на усиление своих позиций на рынке LifeStyle-образования и Femtech.

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Фото: Pexels

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