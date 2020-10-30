«Ак Барс Банк» запустил акселератор SoftPOS-решений для малого бизнеса

«Ак Барс Банк» объявил о поиске стартапов в сфере SoftPOS-решений для малого и микробизнеса по приему платежей через Систему быстрых платежей (СБП) и карточных платежей с использованием смартфонов. Об этом говорится в сообщении банка.

К участию приглашаются стартапы со всей России. Победители станут партнерами банка в реализации решений по приему денежных средств через СБП и карточных платежей, а также получат поддержку в продвижении по клиентской базе «Ак Барс Банка» и интеграции с сервисами банка на основе открытых API.

Акселератор предусматривает сотрудничество с профильными партнерами для совместной дистрибуции решения.

«Ак Барс» ищет проекты с готовыми продуктами, подтвержденными продажами, готовыми внедрениями и командой разработчиков.

Заявки от стартапов принимаются до 12 ноября по ссылке. Подведение итогов запланировано на 18 ноября. Финалисты представят свои решения в формате демо. Жюри из состава руководства банка выберет победителя в режиме онлайн.

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