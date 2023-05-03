Акции региональных банков США резко упали после краха First Republic Bank

Капитализация региональных банков США резко упала после краха First Republic Bank. В ходе дневных торгов на бирже ценные бумаги PacWest, Western Alliance, Metropolitan Bank подешевели на 15-28%. Индекс региональных банков США упал до самого низкого с 2020 года значения.

После новостей о крахе First Republic Bank акции нескольких региональных банков США резко пошли вниз, пишет The Wall Street Journal.

1 мая First Republic Bank перешел под управление федеральной корпорации по страхованию вкладов. Этому предшествовало резкое падение стоимости акций банка – за несколько дней они почти обесценились. Панику среди инвесторов навел отчет банка, в котором он сообщил об оттоке депозитов на сумму $72 млрд.

Сразу после краха First Republic Bank акции других региональных банков начали резко дешеветь. В ходе торгов 2 мая ценные бумаги PacWest упали на 28%, Metropolitan Bank – на 20%, Western Alliance – на 15%.

Банковский кризис в США начался после краха Silicon Valley Bank. Событие стало крупнейшим банкротством кредитной организации в США со времен 2008 года.

Фото на обложке: Larry Zhou / Shutterstock