First Republic Bank отчитался об оттоке депозитов на $72 млрд — акции рухнули на 28%

First Republic Bank (FRB) отчитался об оттоке депозитов на $72 млрд. После этого акции банка на бирже в Нью-Йорке рухнули на 28% и продолжают падать. FRB занимает 14-ое место по объему консолидированных активов в списке ФРС США.
Клиенты американского банка First Republic Bank (FRB) в первом квартале 2023 года вывели с депозитов $72 млрд. Об этом говорится в отчетности банка за Q1 2023.
Сразу после выхода отчетности капитализация FRB на Нью-Йоркской фондовой бирже начала падать. По данным на 17:20 МСК, стоимость ценных бумаг банка снизилась на 27,5%.
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За первый квартал 2023 года объем депозитов FRB сократился на 40% – с $176,4 млрд в декабре 2022 года до $104,5 млрд. По данным на конец 2022 года, FRB занимал 14-ое место по объему консолидированных активов в списке Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В FRB заявили, что для решения финансовых проблем планируют сократить расходы, провести реструктуризацию баланса и уволить во втором квартале 2023 года до 25% сотрудников.
Отток средств из FRB связан с паникой в банковском секторе, которая началась в 2023 году после краха Silvergate Bank и Silicon Valley Bank (SVB), отмечает газета The Wall Street Journal.
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Крах американского банка SVB, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами, случился 10 марта. FDIC оценивает ущерб от произошедшего примерно в $20 млрд.
Активы обанкротившегося SVB согласился выкупить Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company (FDIC). Стоимость сделки составит $72 млрд с дисконтом в $16,5 млрд. Ценные бумаги и другие активы на сумму примерно $90 млрд перейдут в распоряжении FDIC.
Фото на обложке: Anne Czichos /
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