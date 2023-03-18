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Почти 200 банков в США могут повторить судьбу SVB

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне банкротства Silicon Valley Bank по крайней мере 186 банков могут столкнуться с аналогичными проблемами. Таким мнением поделились американские экономисты.

Почти 200 банков в США могут повторить судьбу SVB

Работой ученых, опубликованной на портале Social Science Research Network, поделилось издание The Wall Street Journal. В написании труда приняли участие экономисты из Университета Южной Калифорнии, Северо-Западного университета, школы бизнеса Колумбийского университета и Стэнфордского университета.

Специалисты посчитали, что после повышения ставок ФРС банковские активы подешевели в среднем на 10%, а у 5% банков, пострадавших сильнее других, — на 20%. На данный момент рыночная стоимость активов банковской системы США на $2,2 трлн меньше балансовой.

Ученые изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. Федеральная страховка по вкладам в США распространяется на депозиты до $250 тысяч. По оценкам экономистов, если половина незастрахованных вкладчиков решит вывести свои деньги, не меньше 186 банков и $300 млрд застрахованных депозитов окажутся под угрозой.

На прошлой неделе венчурные фонды посоветовали стартапам выводить средства из Silicon Valley Bank из-за опасений насчет финансовой стабильности банка. Это привело к падению акций 16-го крупнейшего банка США и его дальнейшему банкротству.

Крах SVB уже сказывается на других финансовых организациях по всему миру. На этой неделе швейцарский Credit Suisse столкнулся с рекордным падением стоимости бумаг, из-за чего может быть поглощен.

Согласно данным Business Insider, в JPMorgan полагают, что проблемы Credit Suisse — лишь «верхушка айсберга», и в дальнейшем кризис коснется всего банковского сектора.

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Фото: Unsplash

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