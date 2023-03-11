Крах Silicon Valley Bank: предпосылки, мнения, реакция рынка

С 11 марта 2023 года Silicon Valley Bank (SVB) закрыт и передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation — FDIC). Официальное сообщение об этом размещено на сайте организации. Событие стало резонансным сразу по нескольким причинам: это крупнейший крах кредитной организации США с кризиса 2008 года, банкротство SVB напрямую затрагивает венчурные инвестиции и судьбы стартапов по всему миру и, по мнению некоторых аналитиков, в происходящем есть ряд темных пятен. Разбираемся по порядку.
Что мы знаем про Silicon Valley Bank
- SVB занимал 16-ое место в списке крупнейших банков США, его капитализация составляла свыше $200 млрд.
- Основные клиенты банка — технологические стартапы, получившие финансирование от венчурных инвесторов (банк помог профинансировать более 30 тыс. проектов).
- Банкротство SVB стало крупнейшим банковским крахом со времен Washington Mutual Bank в кризис 2008 года.
- По оценкам Павла Рябова, независимого финансового аналитика и автора канала об инвестициях Spydell Finance, при сравнении активов банков в пределах долларовой системы (за вычетом инвестбанковских подразделений) SVB оказывается в одном ряду с «монстрами» уровня Morgan Stanley, State Street и Bank of NY Mellon.
Что произошло: хронология событий
- В феврале Forbes выпустил ежегодный рейтинг лучших банков Америки, где SVB фигурирует уже пятый год подряд. В 2023 году он занял 20 место. Об этой новости банк рассказал в своих соцсетях 6 марта.
- 9 марта SVB Financial, материнская компания банка, сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля и последовавшем убытке в $1,8 млрд.
- Венчурные фонды посоветовали портфельным стартапам выводить средства из SVB из-за опасений насчет финансовой стабильности банка, что инвесторы и сделали.
- Массовый отток средств поставил под сомнение ликвидность банка. Акции SVB за два дня рухнули на 60%, в результате чего торги его ценными бумагами были остановлены.
- На текущий момент SVB — банкрот, все активы перешли в управление специально созданному FDIC учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары.
- С 13 марта начнутся выплаты клиентам по застрахованных вкладам, но таких, по разным оценкам, 3-7%.
- По данным на конец 2022 года, 89% депозитов в SVB на общую сумму $175 млрд не были застрахованы.
- Клиентам с незастрахованными вкладами FDIC пообещал получение авансового дивиденда и сертификат управления на оставшуюся сумму их незастрахованных средств.
- Комиссия намерена распродать активы банка и за счет этого получить соответствующее финансирование этих обещаний.
Предпосылки
- Часть экспертов связывают неудачу банка с упадком рынка технологических стартапов. Как пишет Business Insider, «общий спад на рынке технологий явно не помог. Специализация в банковском секторе имеет свои преимущества — почти половина всех стартапов в США финансируется с помощью SVB, — но она также сопряжена с рисками: боль ваших клиентов быстро становится вашей».
- Но большинство аналитиков склоняются к мысли, что причина — в мерах регулирования кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой США.
- У SVB было свыше $120 млрд инвестиций в ценные бумаги, причем свыше 85% — в долгосрочные облигации (ипотечные в том числе).
- Из-за политики ФРС весь 2022 год наблюдался запредельный рост процентных ставок на долговом рынке США, отчего многие бумаги падали в цене. Пропорционально рос и нереализованный убыток SVB. Не помогло даже перераспределение средств в краткосрочные фондовые активы. В результате «в феврале 2023 после очередного рывка ставок баланс стал отрицательным (убытки превышали $20 млрд) и все посыпалось», — пишет Павел Рябов.
- Аналитик отмечает также важную особенность события: банк замалчивал проблемы, рапортуя о прибыли в $1.7 млрд и не вдаваясь в подробности о разрыве. После падения к концу 2022 года акции SVB к началу февраля «восстановили все потери с накопленным ростом свыше 75% всего за 1.5 месяца».
- И все же, как только стало известно об экстренной продаже облигаций и планах разместить акции на $2,25 млрд, чтобы найти средства на покрытие убытков, включились панические настроения инвесторов, которые начали спешно выводить средства (порядка $40 млрд — свыше 20% от депозитной базы) и тем самым «добили» SVB.
- Лишь некоторые пытались предостеречь отрасль от чрезмерной реакции, но их было слишком мало, а мнение было высказано слишком поздно.
- Александр Йокум, аналитик по исследованию акционерного капитала CFRA, уверен, что SVB не потерял бы деньги, если бы не наплыв клиентов в панике.
- «SVB дал технологической индустрии 40 лет. Технологическая индустрия не могла дать банку и 40 часов», — написал по этому поводу Business Insider.
Версии
- Действительно, большинство аналитиков во всем происходящем смущает стремительность действий американских регуляторов.
- «Это может свидетельствовать скорее не о размере дыры в балансе, а согласованной политике ФРС, Минфина США и FDIC совместно с первичными дилерами. Это не могло быть без их одобрения и участия. Здесь практически калька с Lehman Brothers, который рухнул при непосредственном участии известных персон (не буду показывать пальцем) в ФРС, Минфине и крупнейших банках США», — считает Павел Рябов.
- Аналогичного мнения придерживаются эксперты Business Insider, но они добавляют еще один аспект: «Возможно, в ближайшие дни и недели в SVB будут раскрыты какие-то серьезные бухгалтерские нарушения, которые укажут на то, что банк лишь оттягивал момент. Что это был вопрос времени, когда все рухнет. В пресс-релизе Калифорнийского финансового департамента финансовой защиты и инноваций в пятницу действительно говорилось, что регулятор завладел SVB из-за «недостаточной ликвидности и несостоятельности», но не привел более подробной информации».
- При этом в отчете Morgan Stanley в ту же пятницу говорилось, что банк уверен: у SVB «более чем достаточно ликвидности для финансирования оттока депозитов, связанного с расходованием средств клиентов венчурного капитала» (Morgan Stanley оценил доступную ликвидность SVB в $180 миллиардов).
«Событие уровня вымирания для стартапов»
- Как бы то ни было, крах SVB уже оказывает влияние на рынок стартапов и дальше, по мнению многих, ситуация будет только усугубляться.
- CEO ведущего мирового инкубатора для стартапов Y Combinator Гарри Тан (его компания участвовала в запуске Airbnb, DoorDash и Dropbox) назвал крах SVB «событием уровня вымирания для стартапов».
- Уже сейчас большинство клиентов банка — технологических стартапов — находятся в критическом состоянии, поскольку их счета заблокированы. И нет понимания, будут ли доступны незастрахованные средства. Одна из самых очевидных проблемы в связи с этим — отсутствие фондов для выплаты зарплат и финансирования регулярных расходов фирм. Причем случилось это с ними в одночасье: еще в четверг все было спокойно!
- Помимо основного финансирования бизнеса SVB предлагал клиентам также медстраховки и ипотеку, то есть в этих направлениях стартапы и их команды тоже понесут незапланированные убытки.
- Почти все эксперты уверены, что так или иначе компании получат свои средства обратно, но вопрос в том, когда именно это произойдет, ведь находиться в кризисной ситуации месяц или полгода — существенная разница для любого стартапа.
- «Некоторые стартапы не переживут крах SVB, — считает Кирилл Куликов, сооснователь Beau — b2b2c стартапа, в который инвестировал Y Combinator. — В некоторых переживших стартапах кризис коснется и сотрудников - вероятно много зарплат не будет выплачено вовремя уже в марте-апреле. Payroll для американского бизнеса — это святое, и особо интересно будет смотреть за поддержкой стартапов инвесторами — будут ли охотно давать bridge loans на зарплаты? Некоторые венчурные фонды уже обещают поддержку портфельным компаниям публично. Осталось узнать, что будет не на словах, а на деле».
- Очевидно, что клиентам SVB надо будет искать, где теперь держать свои средства. Многие обратятся к крупнейшим кредитным организациям мира, чтобы обезопасить себя от повторных рисков. Но кто-то задумается и о необанках. Кирилл Куриков отмечает, что Brex и Mercury уже активизировались и начали засыпать потенциальных клиентов рассылками с предложениями emergency bridge loans.
- Некоторые стартапы пытаются извлечь из ситуации хоть какую-то выгоду: к примеру, бывший директор по маркетингу в BuzzFeed и основатель экспериментального магазина игрушек Camp сделал клиентскую рассылку с промокодом на скидки «Банкрот» и призвал клиентом помочь компании, потому что она «нуждается в вашей помощи; к сожалению, большая часть денежных средств нашей компании находилась в банке, который только что рухнул». Об историях других стартапов и их видении ситуации можно почитать в материале Techcrunch.
Реакция глобальных рынков
- Паника, вызванная крахом SVB, выходит далеко за пределы США. Techcrunch, например, пишет, как она распространяется на Китай, второй по величине рынок венчурного капитала в мире. На платформах социальных сетей инвесторы и стартапы спешат поделиться новостными статьями о фиаско и мыслями о том, как предотвратить собственную катастрофу.
- Поскольку клиенты SVB были распределены по всему миру, последствия банкротства будут ощутимы на глобальном уровне.
- «Помимо того, что крах SVB стал серьезным ударом по технологической индустрии, он вызвал опасения по поводу банковских рисков в более широком смысле», — пишет BBC, говоря все о том же росте ставок и снижении стоимости портфелей облигаций вообще всех американских банков и их клиентов по всему миру.
- Акции крупных банков США после турбулентности в пятницу восстановились, но небольшие кредитные организации вынуждены были приостановить торги.
- Неделя на фондовом рынке на фоне событий с SVB принесла снижение Nasdaq на 1,7%, S&P 500 на 1,4%, Dow на 1%.
- Коммерческая недвижимость тоже под угрозой: предприниматели взяли много кредитов с фиксированной ставкой, и все они вскоре потребуют рефинансирования по более высоким процентным ставкам.
- Ситуация с SVB уже начала оказывать влияние и на крипторынок. Второй по величине капитализации стейблкойн USDC потерял привязку к доллару США, что Coinbase также связывает с банкротством банке, где у эмитента криптовалюты USDC Circle лежит около $3,3 млрд (8% резервов), к которым нет доступа.
- При этом некоторые аналитики отмечают и незначительный позитивный эффект краха SVB: он заключается в том, что в сложившейся кризисной ситуации ФРС, планировавшая вновь поднять ставку на 0,50 п.п., вынуждена будет умерить пыл и ограничиться увеличением лишь на 0.25 п.п (заседание запланировано на 22 марта).
P. S. Илон Маск тоже не смог пройти мимо такого инфоповода и написал у себя в Twitter, что открыт идее купить SVB, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей.
Фото на обложке: Sundry Photography /
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