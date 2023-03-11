С 11 марта 2023 года Silicon Valley Bank (SVB) закрыт и передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation — FDIC). Официальное сообщение об этом размещено на сайте организации. Событие стало резонансным сразу по нескольким причинам: это крупнейший крах кредитной организации США с кризиса 2008 года, банкротство SVB напрямую затрагивает венчурные инвестиции и судьбы стартапов по всему миру и, по мнению некоторых аналитиков, в происходящем есть ряд темных пятен. Разбираемся по порядку.

Крах Silicon Valley Bank: предпосылки, мнения, реакция рынка