«Это событие уровня вымирания для стартапов»: в США обанкротился Silicon Valley Bank

В США обанкротился Silicon Valley Bank. 16-ый по капитализации банк США ($200 млрд) финансировал стартапы Кремниевой долины. 89% депозитов на общую сумму $175 млрд не были застрахованы.

Silicon Valley Bank (SVB) закрыт и передан под управление комиссии по страхованию вкладов, говорится в сообщении FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).

SVB занимал 16-ое место в списке крупнейших банков США, его капитализация составляла $200 млрд. По данным на конец 2022 года, 89% депозитов в нем на общую сумму $175 млрд не были застрахованы. Крупные депозиты в банке хранили такие компании, как разработчик видеоигр Roblox и производитель медиаплееров Roku.

В FDIC сообщили, что застрахованные вкладчики получат доступ к депозитам не позднее утра понедельника 13 марта. Незастрахованные вкладчики могут рассчитывать на получение авансового дивиденда в течение следующей недели.

«Незастрахованные вкладчики получат сертификат управления на оставшуюся сумму их незастрахованных средств. Поскольку FDIC продает активы Silicon Valley Bank, будущие выплаты дивидендов могут производиться незастрахованным вкладчикам», – отметили в FDIC.

Специализацией SVB было финансирование технологических стартапов в Кремниевой долине. Основная часть клиентов банка – стартапы, получившие финансирование от венчурных инвесторов (банк помог профинансировать более 30 тыс. стартапов).

9 марта SVB объявил об убытке в $1,8 млрд. Публикация отчета совпала с известиями о закрытии калифорнийского криптовалютного банка Silvergate и вызвала панику среди инвесторов. Вкладчики начали массово выводить средства из SVB, что привело к резкому снижению ликвидности. Акции SVB за два дня рухнули на 60%, торги ценными бумагами банка были остановлены.

Associated Press отмечает, что банкротство SVB стало крупнейшим банковским крахом со времен кризиса 2008 года, когда о банкротстве объявил Washington Mutual Bank. CEO ведущего мирового инкубатора для стартапов Y Combinator Гарри Тан назвал крах SVB «событием уровня вымирания для стартапов».

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