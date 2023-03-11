Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Это событие уровня вымирания для стартапов»: в США обанкротился Silicon Valley Bank

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В США обанкротился Silicon Valley Bank. 16-ый по капитализации банк США ($200 млрд) финансировал стартапы Кремниевой долины. 89% депозитов на общую сумму $175 млрд не были застрахованы.

«Это событие уровня вымирания для стартапов»: в США обанкротился Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank (SVB) закрыт и передан под управление комиссии по страхованию вкладов, говорится в сообщении FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).

SVB занимал 16-ое место в списке крупнейших банков США, его капитализация составляла $200 млрд. По данным на конец 2022 года, 89% депозитов в нем на общую сумму $175 млрд не были застрахованы. Крупные депозиты в банке хранили такие компании, как разработчик видеоигр Roblox и производитель медиаплееров Roku.

В FDIC сообщили, что застрахованные вкладчики получат доступ к депозитам не позднее утра понедельника 13 марта. Незастрахованные вкладчики могут рассчитывать на получение авансового дивиденда в течение следующей недели.

«Незастрахованные вкладчики получат сертификат управления на оставшуюся сумму их незастрахованных средств. Поскольку FDIC продает активы Silicon Valley Bank, будущие выплаты дивидендов могут производиться незастрахованным вкладчикам», – отметили в FDIC.

Специализацией SVB было финансирование технологических стартапов в Кремниевой долине. Основная часть клиентов банка – стартапы, получившие финансирование от венчурных инвесторов (банк помог профинансировать более 30 тыс. стартапов). 

9 марта SVB объявил об убытке в $1,8 млрд. Публикация отчета совпала с известиями о закрытии калифорнийского криптовалютного банка Silvergate и вызвала панику среди инвесторов. Вкладчики начали массово выводить средства из SVB, что привело к резкому снижению ликвидности. Акции SVB за два дня рухнули на 60%, торги ценными бумагами банка были остановлены.

Associated Press отмечает, что банкротство SVB стало крупнейшим банковским крахом со времен кризиса 2008 года, когда о банкротстве объявил Washington Mutual Bank. CEO ведущего мирового инкубатора для стартапов Y Combinator Гарри Тан назвал крах SVB «событием уровня вымирания для стартапов».

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кремниевая долина опустела: правда или миф?
  2. 2 Русские за границей: подборка бизнес-сообществ
  3. 3 IPO онлайн-ритейлера Wish: что стоит учесть инвестору
  4. 4 Тренды, надежды, пандемия: серия интервью с предпринимателями из России и Калифорнии
  5. 5 5 компаний из Кремниевой долины, на которые стоит обратить внимание начинающему инвестору
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2023

«Проектный руководитель»

14 марта 2023

MARKING HACK

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

18 марта 2023

Worldwide Pitch Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ