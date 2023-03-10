Инвесторы посоветовали портфельным стартапам выводить деньги из Silicon Valley Bank

Клиенты американского Silicon Valley Bank массово пытаются вывести деньги со своих счетов, часть уже испытывает трудности с переводами, сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.
Венчурные фонды посоветовали портфельным стартапам выводить средства из SVB из-за опасений насчет финансовой стабильности банка.
9 марта SVB Financial, материнская компании Silicon Valley Bank, сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего был зафиксирован убыток в $1,8 млрд.
Финансовая компания также заявила о планах разместить акции на $2,25 млрд, чтобы найти средства на покрытие убытков.
По словам источников TechCrunch, «десятки» венчурных капиталистов посоветовали своим портфельным компаниям вывести активы из банка, другие же настаивают на том, чтобы учредители хотя бы диверсифицировали капитал. При этом некоторые из них считают, что паниковать рано. Все это привело к тому, что SVB столкнулась с волатильностью депозитных ресурсов.
Стоимость бумаг SVB Financial Group подешевела в минувший четверг на 61%.
- Silicon Valley Bank входит в список крупнейших банков США, основная часть его клиентов — стартапы, получавшие финансирование от венчурных инвесторов (банк помог профинансировать более 30 тыс. стартапов).
- Сейчас банк столкнулся с серьезными трудностями в связи со спадом венчурного финансирования, проблемами у его клиентов, а также потерями по инвестициям, сделанными им в период минимальных процентных ставок.
Бизнес-ангел Влад Тропко считает, что Silicon Valley Bank «разорвет в ближайшие дни, если им не помогут инвесторы из MENA или государство».
«Редкий случай, когда русскоязычные фаундеры в такой момент могут спать спокойно — их счета в SVB давно закрыты и у них на этот банк рисков нет. Это событие в очередной раз напоминает — не храните все яйца в одной корзине вне зависимости от того, являетесь ли вы стартапом, "физиком" или корпорацией», — сообщил Тропко на своей странице в Facebook*.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ.
Фото на обложке: Dennis Diatel /
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