Руководство связанного с SVB инвестбанка выкупит бизнес за $55 млн

Менеджмент SVB Securities выкупит бизнес за $55 млн, после чего компанию переименуют в Leerink Partners. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выкупить компанию планирует руководство SVB Securities во главе с основателем и главным исполнительным директором Джеффом Лиринком. Инвесторы выплатят субординированный долг в размере около $26 млн. Они также возьмут на себя обязательства связанного с обанкротившемся Silicon Valley Bank инвестиционно-банковского бизнеса.

Silicon Valley Bank потерпел крах в марте 2023 года. Это стало крупнейшим банкротством в США со времен кризиса 2008 года. Событие отразилось не только на американском рынке, но и на финансовых организациях по всему миру. Американские экономисты подсчитали, что с аналогичными трудностями могут столкнуться 186 банков.

Как пишет WSJ, сделку одобряют фонды под управлением Baupost Group миллиардера Сета Клармана, которой принадлежал Silicon Valley Bank. Ожидается, что операция будет одобрена судом до конца месяца.

Если сделка состоится, SVB Financial получит инструмент, который может вырасти в стоимости при выходе Leerink Partners на биржу. При этом бизнес в сфере исследований рынка акций MoffettNathanson не войдет в сделку.

Ранее RB.RU подробно рассказал о причинах краха Silicon Valley Bank.

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