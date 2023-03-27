Активы обанкротившегося Silicon Valley Bank купит First Citizens Bank

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупит все активы обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) США.
Регулятор напомнил о создании «промежуточного» банка Silicon Valley Bridge Bank после банкротства SVB. Как сообщается, 27 марта 17 бывших отделений этого банка будут открыты как отделения First Citizens Bank & Trust Company.
Клиенты SVB автоматически станут вкладчиками банка, купившего активы. Все депозиты, принятые First Citizens Bank & Trust Company, будут застрахованы FDIC.
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Стоимость сделки составляет $72 млрд с дисконтом в $16,5 млрд. Ценные бумаги и другие активы на сумму примерно $90 млрд будут в распоряжении FDIC.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10 марта общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank составляла около $167 млрд, а депозитов — $119 млрд.
Крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами, случился 10 марта. FDIC оценивает ущерб от произошедшего примерно в $20 млрд.
Ранее стало известно, что «дочку» Silicon Valley Bank в Великобритании за 1 фунт стерлингов выкупит британский банк HSBC.
Фото на обложке: CryptoFX /
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