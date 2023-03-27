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Активы обанкротившегося Silicon Valley Bank купит First Citizens Bank

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупит все активы обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) США.

Активы обанкротившегося Silicon Valley Bank купит First Citizens Bank

Регулятор напомнил о создании «промежуточного» банка Silicon Valley Bridge Bank после банкротства SVB. Как сообщается, 27 марта 17 бывших отделений этого банка будут открыты как отделения First Citizens Bank & Trust Company.

Клиенты SVB автоматически станут вкладчиками банка, купившего активы. Все депозиты, принятые First Citizens Bank & Trust Company, будут застрахованы FDIC. 

По теме: Что случилось с Silicon Valley Bank

Стоимость сделки составляет $72 млрд с дисконтом в $16,5 млрд. Ценные бумаги и другие активы на сумму примерно $90 млрд будут в распоряжении FDIC.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10 марта общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank составляла около $167 млрд, а депозитов — $119 млрд. 

Крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами, случился 10 марта. FDIC оценивает ущерб от произошедшего примерно в $20 млрд.

Ранее стало известно, что «дочку» Silicon Valley Bank в Великобритании за 1 фунт стерлингов выкупит британский банк HSBC.

Фото на обложке: CryptoFX / Shutterstock

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