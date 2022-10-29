Из пяти крупнейших технокомпаний мира лишь акции Apple не просели к концу недели

Рыночная капитализация пяти крупнейших технологических компаний мира упала более чем на $3,2 трлн долларов в 2022 году. Стоимость их ценных бумаг стабильно снижается. К закрытию торгов на этой неделе акции четырех техногигантов потеряли в цене, и лишь Apple удалось переломить эту тенденцию.
Акции GAMMA — Google, Amazon, Microsoft, Meta (запрещена в РФ как экстремистская) и Apple — сообщили о коллективном снижении рыночной капитализации более чем на $300 млрд на этой неделе, пишет Business Insider.
Стоимость Amazon упала на $170 млрд резкого понижения прогноза, что сигнализирует о «затягивании поясов» потребителями.
Материнская компания Google Alphabet потеряла $80 млрд за неделю, удивив инвесторов снижение показателей доходов от цифровой рекламы.
Марк Цукерберг также потерял $80 млрд и заявил о квартальном падении выручки.
Microsoft сообщила о самом медленном росте выручки за последние пять лет из-за замедления продаж компьютеров.
И лишь Apple удалось переломить эту тенденцию: к концу недели ее рыночная стоимость увеличилась на $178 млрд после более высокой, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале.
Акции технокомпании подскочили на 7,5% и закрылись на отметке почти в $156.
Показатели Apple резко контрастируют с падением Amazon на 14% на этой неделе, обвалом Meta (запрещена в РФ как экстремистская) на 22%, падением Alphabet на 5,4% и падением Microsoft на 3,3%.
В результате такой динамики пять гигантов технологического сектора потеряли за год почти 30%, что составляет в совокупности порядка $3,2 трлн.
Фото на обложке: Yiorgos Ntrahas / Unsplash
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