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Из пяти крупнейших технокомпаний мира лишь акции Apple не просели к концу недели

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Рыночная капитализация пяти крупнейших технологических компаний мира упала более чем на $3,2 трлн долларов в 2022 году. Стоимость их ценных бумаг стабильно снижается. К закрытию торгов на этой неделе акции четырех техногигантов потеряли в цене, и лишь Apple удалось переломить эту тенденцию.

Из пяти крупнейших технокомпаний мира лишь акции Apple не просели к концу недели

Акции GAMMA — Google, Amazon, Microsoft, Meta (запрещена в РФ как экстремистская) и Apple — сообщили о коллективном снижении рыночной капитализации более чем на $300 млрд на этой неделе, пишет Business Insider.

Стоимость Amazon упала на $170 млрд резкого понижения прогноза, что сигнализирует о «затягивании поясов» потребителями.

Материнская компания Google Alphabet потеряла $80 млрд за неделю, удивив инвесторов снижение показателей доходов от цифровой рекламы.

Марк Цукерберг также потерял $80 млрд и заявил о квартальном падении выручки.

Microsoft сообщила о самом медленном росте выручки за последние пять лет из-за замедления продаж компьютеров.

И лишь Apple удалось переломить эту тенденцию: к концу недели ее рыночная стоимость увеличилась на $178 млрд после более высокой, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале. 

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Акции технокомпании подскочили на 7,5% и закрылись на отметке почти в $156.

Показатели Apple резко контрастируют с падением Amazon на 14% на этой неделе, обвалом Meta (запрещена в РФ как экстремистская) на 22%, падением Alphabet на 5,4% и падением Microsoft на 3,3%.

В результате такой динамики пять гигантов технологического сектора потеряли за год почти 30%, что составляет в совокупности порядка $3,2 трлн.

Фото на обложке: Yiorgos Ntrahas / Unsplash

 

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