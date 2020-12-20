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Удар от Sony: Акции разработчика игры Cyberpunk 2077 рухнули после удаления из PlayStation Store

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Акции польской компании CD Projekt RED, разработавшей компьютерную игру Cyberpunk 2077, обвалились почти на 15% на Варшавской бирже на фоне сообщения о том, что Sony Interactive Entertainment (SIE) удаляет игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store.

Удар от Sony: Акции разработчика игры Cyberpunk 2077 рухнули после удаления из PlayStation Store

Акции польской компании CD Projekt RED, которая является разработчиком компьютерной игры Cyberpunk 2077, значительно упали после того, как игра была удалена из магазина PlayStation Store. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на официальном сайте торговой площадки.

Так, по состоянию на 17:13 мск цена акции составляла 264,90 злотых (около $73), в то время как на момент закрытия торгов в четверг она находилась на уровне 309 злотых ($85). За последние 52 недели минимальным был показатель в 216,10 злотых ($60) за акцию, а максимальным — 460,80 ($128).

Ранее компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приняла решение отозвать вышедшую недавно игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и вернет средства тем, кто ее уже приобрел.

Релиз игры, который неоднократно откладывался, состоялся 10 декабря, что вызвало огромный ажиотаж среди пользователей различных игровых платформ по всему миру.

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Вместе с тем Cyberpunk 2077, несмотря на большой спрос, отчасти не оправдала ожидания игроков, которые с момента релиза игры стали жаловаться на ее техническую составляющую. К примеру, в соцсетях и на тематических форумах владельцы приставок предыдущего поколения — PlayStation 4 и XBox One — жаловались на плохую оптимизацию игры. Проблемы с вылетами и различные программные ошибки наблюдались и у некоторых пользователей новых консолей — PlayStation 5 и XBox Series X.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

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