Акции самой дорогой компании мира Nvidia просели — после сообщений, что Meta* рассматривает покупку AI-чипов Google
Акции Nvidia упали почти на 6% из-за Meta* и Google-чипов
Акции Nvidia упали более почти на 6% после сообщений о том, что Meta* рассматривает покупку AI-чипов Google для своих дата-центров. Nvidia публично заявила, что остаётся «единственной платформой», на чипах которой работают все ИИ-модели. По данным BBC news, если Google начнёт продавать свои чипы сторонним компаниям, это может изменить расклад на рынке.
Новая стратегия Google
По информации BBC news, Meta* планирует вложить миллиарды долларов в закупку AI-чипов Google для расширения своих дата-центров. Сейчас Google предоставляет только через Google Cloud, не продавая их внешним клиентам напрямую.
Если Google перейдёт к продажам TPU другим компаниям, это станет важным изменением в её стратегии.
Рынок сразу отреагировал
На фоне публикаций о возможной сделке Meta* и Google:
- Акции Nvidia упали почти на 6%.
- Акции американской холдинговой компании Alphabet, управляющей Google, выросли примерно на те же 6%.
В ответ Nvidia выступила с заявлением в своих соцсетях, подчеркнув, что остаётся платформой, которая запускает «все AI-модели», и что её решения обеспечивают «большую производительность и универсальность».
«Мы рады успехам Google — компания сделала большие достижения в AI, и мы продолжаем поставлять ей наши решения», — пишет Nvidia в своем официальном аккаунте Nvidia в соцсетях.
Nvidia продолжает доминировать
Чипы Nvidia стали ключевым элементом глобальной AI-инфраструктуры. На них работают крупнейшие модели индустрии, включая ChatGPT. В октябре 2025 года компания стала первой в истории, достигшей капитализации $5 трлн.
Параллельно Nvidia расширяет международное присутствие. В октябре того же года она заключила соглашение о поставках продвинутых AI-чипов правительству Южной Кореи, а также Samsung, LG и Hyundai.
Игроков становится больше
Google, Microsoft и Amazon уже разрабатывают собственные чипы для обучения и своих AI-моделей. Их цель — сократить зависимость от сторонних производителей и оптимизировать собственные дата-центры.
Дама Венди Холл, профессор Саутгемптонского университета, в эфире BBC заявила, что потенциальная сделка Meta* и Google создаст «здоровую конкуренцию» на рынке.
Контекст
Чипы Nvidia остаются ключевым элементом глобальных AI-систем, включая крупнейшие модели индустрии. Повышение конкуренции может изменить текущий расклад на рынке, где доминируют GPU Nvidia.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
