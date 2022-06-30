Решение Сбербанка о невыплате дивидендов не отразилось на котировках акций на Мосбирже

Сбербанк вслед за «Газпромом» отказался от выплаты дивидендов в этом году. Но акции банка, в отличие от акций добытчика, практически полностью сохранили свои котировки. Ценные бумаги «Газпрома» рухнули почти на 30%, Сбербанка – всего на 3,5%.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал не выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год, это решение в четверг утвердило собрание банка.

После объявления о невыплате дивидендов акции Сбербанка на Мосбирже упали на 7%, но спустя незначительное время почти полностью отыграли падение. По данным на 16:30 мск, дневное падение стоимости акций Сбербанка составляет всего 3,5%.

Стоит отметить, что Сбербанк изначально не рекомендовал выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год. В прошлом году Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 422,4 млрд рублей или 56% чистой прибыли за 2020 год.

В четверг «Газпром» объявил о решении не выплачивать дивиденды за 2021 год. Сразу после заявления акции добытчика на Мосбирже рухнули на 30% и до момента написания статьи не восстановились. По актуальным на момент публикации данным, дневное падение акций «Газпрома» составляет 29,2%.

«Газпром» объяснил, что выплачивать дивиденды за 2021 год «нецелесообразно».

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