Акции «Газпрома» рухнули на 30% после решения не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» на Московской бирже обвалились более чем на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. В мае совет директоров компании рекомендовал утвердить рекордные в истории компании выплаты.
Акции «Газпрома» на Московской бирже 30 июня упали более чем на 30%. На минимуме они торговались по 207,69 рубля — это на 30,2% ниже цены закрытия прошлой торговой сессии.
Котировки рухнули после итогов годового собрания акционеров российской газовой компании. Было решено не выплачивать дивиденды за 2021 год.
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Фото на обложке: Dennis Diatel /
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