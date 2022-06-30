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Акции «Газпрома» рухнули на 30% после решения не выплачивать дивиденды

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Акции «Газпрома» на Московской бирже обвалились более чем на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. В мае совет директоров компании рекомендовал утвердить рекордные в истории компании выплаты.

Акции «Газпрома» рухнули на 30% после решения не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» на Московской бирже 30 июня упали более чем на 30%. На минимуме они торговались по 207,69 рубля — это на 30,2% ниже цены закрытия прошлой торговой сессии.

Котировки рухнули после итогов годового собрания акционеров российской газовой компании. Было решено не выплачивать дивиденды за 2021 год.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Фото на обложке: Dennis Diatel / Shutterstock

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