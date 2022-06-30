Акции «Газпрома» на Московской бирже обвалились более чем на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. В мае совет директоров компании рекомендовал утвердить рекордные в истории компании выплаты.

Акции «Газпрома» рухнули на 30% после решения не выплачивать дивиденды