Акции Tesla впервые превысили отметку в $500 за штуку

Акции компании Tesla впервые за все время перешагнули отметку в $500 за штуку. На 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) стоимость ценной бумаги на бирже выросла на 8,2% и составила $517,14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Market Insider.

Издание отметило, что это связано с публикацией компании Oppenheimer. Ее аналитики сделали прогноз, что со временем ценные бумаги Tesla могут вырасти до $612 за штуку. Ранее предполагалось, что они будут расти до $515-553 за бумагу.



Эксперт Колин Раш заявил, что несмотря на проблемы в процессе роста, компания может считаться стабильной. Он также заявил, что владение акцией Tesla можно считать необходимостью.



Акции Tesla росли последние три месяца. Этому способствовал прибыльный третий квартал, старт продаж автомобилей, изготовленных на фабрике в Китае, и рекордный рост поставок по итогам года.



По итогам торгов в среду 8 января рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla выросла на 5% и составила $89 млрд.