Акции VK выросли на Мосбирже — на фоне сообщений о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026-го
Акции VK выросли на фоне слухов о полном запрете Telegram
Акции VK на Московской бирже прибавили более чем на 1,3% после публикаций о возможной полной блокировке Telegram с 1 апреля 2026 года. Рост совпал с распространением информации о том, что Роскомнадзор рассматривает полный запрет Telegram в России. Ранее, 10 февраля, акции VK поднимались более чем на 4% — тоже на фоне сообщений о возможном ограничении работы мессенджера.
В Госдуме не увидели юридических оснований для блокировки
17 февраля 2026 года Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор планирует полностью запретить Telegram в России с 1 апреля 2026 года. После распространения сообщения акции VK на Мосбирже начали расти. Как сообщает «Коммерсант», по состоянию на 13:21 мск бумаги прибавляли 1,47% и торговались по 324 рубля.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил РИА Новости, что говорить о принятом решении преждевременно — сейчас, по его словам, слишком много эмоций и слишком мало официальной конкретики.
Антон Немкин отметил, что сама дата 1 апреля вызывает вопросы, поскольку на данный момент не прозвучало ни юридических оснований, ни процессуальных разъяснений, которые бы однозначно указывали на запуск тотальной блокировки.
В Роскомнадзоре сообщили СМИ, что ведомству «нечего добавить» к сделанным ранее заявлениям.
Telegram начали замедлять с 10 февраля 2026-го
Ранее РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах сообщал, что Роскомнадзор может приступить к ограничению работы Telegram в России.
Меры по замедлению сервиса начали применять с 10 февраля 2026-го. Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram из-за нарушения мессенджером российского законодательства.
Тогда, на фоне сообщений о возможных ограничениях акции VK тогда также показали рост. Около 12:50 мск 10 февраля бумаги компании резко подскочили более чем на 4%. После комментариев Роскомнадзора акции усилили рост: к 15:30 мск они прибавляли 4,57% и торговались по 323,15 рубля.
Ограничения на звонки действуют с августа 2025 года
В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на голосовую и видеосвязь в Telegram и WhatsApp. В ряде регионов пользователи сталкиваются с перебоями видеозвонков и голосовых вызовов, при этом переписка и передача фото и видео продолжают работать.
В ведомстве объясняли меры борьбой с телефонным мошенничеством и терроризмом, а также тем, что оба сервиса не выполняют требования закона о «приземлении».
Telegram заблокировал 187,3 тыс. каналов за сутки
Как выяснил ТАСС, 16 февраля 2026 года администрация Telegram заблокировала 187,3 тыс. каналов и групп по всему миру, нарушающих политику мессенджера. Днём ранее было удалено 238,8 тыс. сообществ.
По данным на 17 февраля, с начала 2026 года в Telegram заблокированы более 7,463 млн каналов и групп. Самая массовая блокировка произошла 1 января — почти 543 тыс. сообществ за сутки.
По подсчётам ТАСС, в 2025 году Telegram заблокировал более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза больше, чем в 2024 году.
