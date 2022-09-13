Акционеры Twitter проголосовали за одобрение покупки компании Илоном Маском

Компании Twitter важно было получить одобрение сделки большинством голосов акционеров, чтобы продолжить в октябре судебную тяжбу с владельцем Tesla и SpaceX миллиардером Илоном Маском, который ищет поводы отказаться от приобретения соцсети за $44 млрд.

Уже вчера некоторые СМИ писали о том, что ожидается большой перевес голосов в пользу покупки.

К вечеру вторника Тhe Verge сообщает, что так и произошло: Twitter подтвердил, что предварительный подсчет показывает достаточное число голосов для одобрения сделки.

История с покупкой тянется еще с апреля. Маск не раз находил поводы сорвать договоренности.

Сначала речь шла о занижении количества спам-аккаунтов и ботов на платформе, а затем в дело вступил бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко, якобы раскрывающий дополнительные детали.

Сегодняшнее же голосование позволяет Twitter продолжить судебный процесс, направленный на то, чтобы заставить Маска закрыть сделку.

Фото на обложке: Souvik Banerjee / Unsplash