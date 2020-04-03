АКИТ заявила о помехах для работы курьеров и поставщиков

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила как минимум о 2 тысячах случаев помех для работы курьеров и поставщиков за последние дни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Несколько собеседников в крупных компаниях и объединениях рассказали изданию, что участники рынка онлайн-торговли обеспокоены действиями региональных властей в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции на фоне пандемии. По словам одного из них, в ряде регионов в последние дни были случаи задержания или остановки курьеров.

Грузовые автомобили поставщиков, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах регионов, если они везут непродовольственные товары, сообщил источник в одном из крупных онлайн-ритейлеров. Это связано с тем, что офлайн-ритейл, торгующий этой категорией, должен приостановить работу, тогда как онлайн-ритейл может работу продолжать.

По словам источника, наиболее болезненны подобные остановки на юге страны и в Центральном федеральном округе. Также представители бизнеса жалуются на принудительное закрытие пунктов выдачи заказов. «В ПВЗ в разных регионах творится кошмар, их силовым образом закрывают, курьеров задерживают»,— утверждает один из собеседников.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, во многих регионах останавливают курьеров и транспорт, не дают работать складам и распределительным центрам. Регионы по-своему интерпретируют распоряжение правительства от 27 марта, разрешающее работу дистанционной торговли, считает он.

«Вопрос необходимо вынести на уровень правительства. Во-первых, утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости», — настаивает Соколов.

Большинство региональных властей не предоставили изданию комментариев.

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