«Национальная инжиниринговая корпорация» запустила акселератор EngineeringTech

«Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) в рамках программы «Московский акселератор» инициировала запуск трека EngineeringTech в партнерстве с цифровой компанией Dassault Systèmes. Об этом Rusbase рассказал представитель корпорации.
Целью проекта является отбор перспективных цифровых решений для рынка промышленного инжиниринга. С помощью акселератора НИК планирует найти новые решения, которые могут дополнить и усилить разработанную компанией «Национальную инжиниринговую платформу», которая позволяет управлять жизненным циклом строительно-инвестиционных проектов.
Инициаторов EngineeringTech интересуют цифровые решения в промышленном инжиниринге в сегментах:
- системы управления проектом;
- BIM-моделирование;
- Big Data в инжиниринге и строительстве;
- предиктивная аналитика;
- системы автоматизации;
- машинное обучение и AI;
- системы контроля, метки;
- VR/AR в промышленности и инжиниринге.
Заявку можно подать по 7 февраля 2021 года.
Для участия в акселерационной программе жюри выберет 30 стартапов, команды которых пройдут через 10-недельный интенсив под руководством профессиональных трекеров. Будут организованы коуч-сессии, воркшопы, менторские часы, экспертные встречи с партнерами трека.
Лучшие команды смогут отпилотировать свои проекты в НИК и у ее партнеров. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы и Фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Ранее корпоративный акселератор России и СНГ GenerationS опубликовал аналитический материал полезный как стартапам, участвующим в программах промышленной акселерации, так и корпорациям, запускающим такие программы.
Фото: Funtap / Shutterstock
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