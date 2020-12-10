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«Национальная инжиниринговая корпорация» запустила акселератор EngineeringTech

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) в рамках программы «Московский акселератор» инициировала запуск трека EngineeringTech в партнерстве с цифровой компанией Dassault Systèmes. Об этом Rusbase рассказал представитель корпорации.

«Национальная инжиниринговая корпорация» запустила акселератор EngineeringTech

Целью проекта является отбор перспективных цифровых решений для рынка промышленного инжиниринга. С помощью акселератора НИК планирует найти новые решения, которые могут дополнить и усилить разработанную компанией «Национальную инжиниринговую платформу», которая позволяет управлять жизненным циклом строительно-инвестиционных проектов.

Инициаторов EngineeringTech интересуют цифровые решения в промышленном инжиниринге в сегментах:

  • системы управления проектом;
  • BIM-моделирование;
  • Big Data в инжиниринге и строительстве;
  • предиктивная аналитика;
  • системы автоматизации;
  • машинное обучение и AI;
  • системы контроля, метки;
  • VR/AR в промышленности и инжиниринге.

Заявку можно подать по 7 февраля 2021 года.

Для участия в акселерационной программе жюри выберет 30 стартапов, команды которых пройдут через 10-недельный интенсив под руководством профессиональных трекеров. Будут организованы коуч-сессии, воркшопы, менторские часы, экспертные встречи с партнерами трека.

Лучшие команды смогут отпилотировать свои проекты в НИК и у ее партнеров. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы и Фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Ранее корпоративный акселератор России и СНГ GenerationS опубликовал аналитический материал полезный как стартапам, участвующим в программах промышленной акселерации, так и корпорациям, запускающим такие программы.

Фото: Funtap / Shutterstock

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