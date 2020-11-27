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GenerationS подготовил аналитику об особенностях промышленной акселерации стартапов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Корпоративный акселератор России и СНГ GenerationS подготовил аналитический материал одинаково полезный как стартапам, участвующим в программах промышленной акселерации, так и корпорациям, запускающим такие программы. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

GenerationS подготовил аналитику об особенностях промышленной акселерации стартапов

На основе собственного опыта команда GenerationS рассказала об особенностях промышленной акселерации, ключевых трендах рынка акселерационных программ. Также даны практические советы для корпораций и проектов.

Промышленная акселерация (ПА) позволяет ускорять развитие стартап-проектов в интересах промышленной корпорации с фокусом на проведение пилотных проектов на текущих мощностях, а также с дальнейшим долгосрочным партнерством с проектом. 

Главная цель ПА — доработать продукт проекта под индивидуальные требования заказчика и провести тестовые работы, т. е. пилотный проект. GenerationS поясняет, какие задачи во время акселерации стоят для стартапа, а какие для промышленной корпорации.

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Фото: GenerationS

Команда акселератора GenerationS подробно рассказывает о трех этапах промышленной акселерации (подготовка, проведение и определение дальнейшей работы с проектом). Объясняет, какие существуют формы работы со стартапами в зависимости от поставленных целей проекта.

Особое внимание уделяется скаутингу проектов, подготовке к экспертному отбору, буткемпу (очное дневное мероприятие, где команды презентуют проекты и знакомятся с будущими кураторами) и формированию пакета документов для запуска сотрудничества.

В материале GenerationS анализируются ключевые тренды корпоративной акселерации, в том числе в текущих обстоятельствах пандемии. На основе опыта, исследований и общения с «трендсеттерами» отрасли делаются выводы о будущих тенденциях в промышленной акселерации.

Приводится мнение и советы таких экспертов, как, например, Линды Ейтс из Mach49, эксперта по коммерциализации наукоемких технологий, директора по технологическому скаутингу инновационного центра «Уралхим» Сергея Макарова.

«Следование обозначенным нами правилам и советам, корректировка действий исходя из описанных тенденций поможет компаниям на пути построения эффективного промышленного акселератора. Начинающим основателям стартапа данные рекомендации дадут представление о том, какие подводные камни существуют и как их можно избежать, работая с крупным заказчиком», — пояснили руководитель корпоративного направления GenerationS Ирина Мартынова и менеджер акселерационных программ Кирилл Лазарчук.

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

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