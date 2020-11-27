GenerationS подготовил аналитику об особенностях промышленной акселерации стартапов

Корпоративный акселератор России и СНГ GenerationS подготовил аналитический материал одинаково полезный как стартапам, участвующим в программах промышленной акселерации, так и корпорациям, запускающим такие программы. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

На основе собственного опыта команда GenerationS рассказала об особенностях промышленной акселерации, ключевых трендах рынка акселерационных программ. Также даны практические советы для корпораций и проектов.

Промышленная акселерация (ПА) позволяет ускорять развитие стартап-проектов в интересах промышленной корпорации с фокусом на проведение пилотных проектов на текущих мощностях, а также с дальнейшим долгосрочным партнерством с проектом.

Главная цель ПА — доработать продукт проекта под индивидуальные требования заказчика и провести тестовые работы, т. е. пилотный проект. GenerationS поясняет, какие задачи во время акселерации стоят для стартапа, а какие для промышленной корпорации.

Фото: GenerationS

Команда акселератора GenerationS подробно рассказывает о трех этапах промышленной акселерации (подготовка, проведение и определение дальнейшей работы с проектом). Объясняет, какие существуют формы работы со стартапами в зависимости от поставленных целей проекта.

Особое внимание уделяется скаутингу проектов, подготовке к экспертному отбору, буткемпу (очное дневное мероприятие, где команды презентуют проекты и знакомятся с будущими кураторами) и формированию пакета документов для запуска сотрудничества.

В материале GenerationS анализируются ключевые тренды корпоративной акселерации, в том числе в текущих обстоятельствах пандемии. На основе опыта, исследований и общения с «трендсеттерами» отрасли делаются выводы о будущих тенденциях в промышленной акселерации.

Приводится мнение и советы таких экспертов, как, например, Линды Ейтс из Mach49, эксперта по коммерциализации наукоемких технологий, директора по технологическому скаутингу инновационного центра «Уралхим» Сергея Макарова.

«Следование обозначенным нами правилам и советам, корректировка действий исходя из описанных тенденций поможет компаниям на пути построения эффективного промышленного акселератора. Начинающим основателям стартапа данные рекомендации дадут представление о том, какие подводные камни существуют и как их можно избежать, работая с крупным заказчиком», — пояснили руководитель корпоративного направления GenerationS Ирина Мартынова и менеджер акселерационных программ Кирилл Лазарчук.

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