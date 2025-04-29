Расчет НДПИ в 2025 году: как рассчитать налог и что изменилось

Рассказываем, как рассчитать налог на добычу полезных ископаемых, а также какие изменения коснулись НДПИ в 2025 году.

С 1 января 2025 года в России вступила в силу масштабная реформа налога на добычу полезных ископаемых, затрагивающая ключевые сырьевые отрасли — от чёрной металлургии до алмазодобычи.

Система ставок НДПИ: принципы применения

Налогообложение добычи полезных ископаемых в России регулируется двумя типами тарифов, закреплённых в статье 342 НК РФ:

Твёрдые (специфические) ставки по НДПИ фиксируются в рублях за единицу объёма, применяются для угля, нефти, природного газа, газового конденсата, за исключением месторождений на новых морских участках. Например, для нефти, добытой на традиционных месторождениях, используется расчёт на тонну, а для угля — на метрическую тонну с учётом калорийности.

(специфические) ставки по НДПИ фиксируются в рублях за единицу объёма, применяются для угля, нефти, природного газа, газового конденсата, за исключением месторождений на новых морских участках. Например, для нефти, добытой на традиционных месторождениях, используется расчёт на тонну, а для угля — на метрическую тонну с учётом калорийности. Адвалорные, выраженные в процентах от стоимости сырья, действуют для остальных ресурсов, включая морские углеводороды на этапе освоения новых шельфовых проектов.

Переход с процентных на твёрдые ставки для морских месторождений происходит после завершения льготного периода, который устанавливается индивидуально для каждого проекта.

Это стимулирует инвесторов осваивать сложные в геологическом/технологическом плане участки, а государство планирует увеличить доходы от экспорта каждого полезного ископаемого за счет повышения налогов.

По оценкам Минфина, изменения принесут дополнительно более 23 млрд рублей ежегодно только от железорудного сектора, сохранив при этом конкурентоспособность отрасли за счёт дифференцированных подходов.

Нулевая ставка НДПИ: условия применения

Законодательство предусматривает полное освобождение от налога для 7 категорий добычи. Например, газ, закачиваемый в пласты для поддержания давления при добыче полезных ископаемых, не облагается, если используется в рамках одного лицензионного участка.

Нормативные потери полезного ископаемого, утверждённые Роснедрами или Минэнерго, также попадают под льготу, но превышение этих норм приводит к стандартному налогообложению.

Особого внимания заслуживают преференции для новых территорий. Добыча железа и угля в новых регионах облагается нулевой ставкой НДПИ в течение 5 лет при соблюдении критериев по численности сотрудников, уровню зарплат. После этого льгота сохраняется до момента, когда сумма начисленных акцизов или НДПИ превысит объём капитальных вложений в проект.

С 2021 года система дополнена рентным коэффициентом (Крент), варьирующимся от 0.2 до 7. Его значение зависит от вида ресурса, экономической ситуации. Например, для редкоземельных металлов применяется максимальный множитель, тогда как добыча строительного песка часто облагается по минимальному порогу.

Для подземной добычи чёрных металлов используется Кподз, учитывающий глубину разработки, технологические риски.

Резиденты ТОР, участники региональных инвестпроектов могут применять Ктд, снижающий нагрузку на 30-50% в зависимости от расположения месторождения. Однако право на такие преференции необходимо ежегодно подтверждать, предоставляя отчёты о создании рабочих мест, объёмах инвестиций.

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Для месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке он позволяет снижать налог на 15-25%, компенсируя логистические издержки. Параллельно ужесточаются требования к расчёту стоимости добытых ресурсов: с 2024 года все компании обязаны использовать данные биржевых котировок или независимых оценщиков.

Система остаётся одним из самых динамичных элементов законодательства. Юридическим лицам целесообразно разрабатывать адаптивные финансовые модели, учитывающие не только текущие тарифы, но и потенциальные изменения показателей.

Методы расчёта

Исчисление осуществляется с использованием двух ключевых подходов: через определение объема добытого сырья или его цены. Для таких ресурсов, как газ, уголь и нефть, налоговая база формируется преимущественно на основе физических объемов добычи. В остальных случаях, включая рудные ресурсы, применяется стоимостная оценка.

Определение количества добытого сырья:

Прямой метод расчета НДПИ используется в отраслях, где возможен точный учет с помощью измерительных приборов. Например, при добыче угля применяются весовые системы, а для нефти — счетчики. Важно учитывать, что к фактической добыче добавляются потери, возникающие в процессе производства. Эти потери рассчитываются как разница между теоретически возможным объемом (согласно проектной документации) и реально полученным. Косвенный метод актуален для случаев, когда прямое измерение невозможно. Он предполагает расчет через определение доли полезного ископаемого в минеральном сырье. Допустим, при переработке меди с содержанием металла 2%, из 1 тыс. т сырья будет учтено 20 т меди. Методика расчетов фиксируется в локальных нормативных актах предприятия и остается неизменной на протяжении всего срока разработки месторождения, если не произошли изменения в технологическом процессе. Правовые основы регулируются статьями 338 и 339 Налогового кодекса РФ.

Оценка стоимости полезных ископаемых:

Если в отчетном периоде предприятие реализовало добытое сырье, цена единицы ресурса определяется на основе выручки. При этом из суммы доходов вычитаются НДС, акцизы и транспортные расходы. Например, при продаже 500 т известняка на сумму до 1,5 млн рублей с затратами на доставку 200 тыс. рублей цена тонны составит (1,5 млн − 200 тыс.) / 500 = 2,6 тыс. рублей. При отсутствии продаж применяется метод, где стоимость формируется на основе данных учета. В этом случае учитываются как прямые затраты (зарплата сотрудников, амортизация оборудования, стоимость материалов), так и косвенные расходы (административные издержки, ремонт инфраструктуры). Например, на 10 тыс. т кварцевого песка с общими затратами 4 млн рублей стоимость тонны составит 400 рублей.

Нюансы расчетов

Согласно статье 340 НК РФ, формула расчета НДПИ предполагает умножение добытого сырья на цену его единицы. При этом стоимость может определяться двумя способами: через соотношение выручки к реализации или путем деления предполагаемой стоимости на общий объем.

Особое внимание уделяется учету субсидий. Если предприятие получает государственную поддержку, эти средства включаются в выручку. Например, при добыче редкоземельных металлов с компенсацией 15% затрат от региона, субсидия увеличивает облагаемую базу.

Расчет НДПИ на примере добывающей компании

При вычислениях учитывается качество и объем извлеченного полезного ископаемого. Рассмотрим детальный кейс компании «АгроХим», добывающей калийные соли на месторождении в Пермском крае.

За январь предприятие извлекло 12,5 т сырья с содержанием полезного ископаемого (K₂O) 58%. Экспортная цена хлорида калия на FOB Балтика составила $370, а себестоимость с учётом логистики — $310. Расчет НДПИ будет проводиться следующим образом.

Согласно ст. 342 НК РФ, базовая ставка для калийных солей — 3%. Рассчитать налоговую базу можно по формуле:

Объём добычи × Содержание K₂O × Экспортная цена

Расчёт: 12 500 × 58% × $370 = 2 682 500$.

12 500 × 58% × $370 = 2 682 500$. Налог на добычу полезных ископаемых НДПИ (базовая часть): 2 682 500$ × 3% = 80 475$.

При стоимости калия выше $300 (п. 4 ст. 342.6 НК РФ) применяется коэффициент 7% от суммы превышения.

Превышение цены: $370 - $300 = $70.

$370 - $300 = $70. Налогооблагаемая база: 12 500 × 58% × $70 = $507,5 тыс.

12 500 × 58% × $70 = $507,5 тыс. Надбавка: $507,5 тыс. × 7% = $35,5 тыс.

С нового года для калийной руды действует динамический Крент. Рассчитать его можно так:

Крент = 1 + (Фактическая цена / Пороговая цена - 1)

При цене $370 и пороге $300: Крент = 1 + ($370 / $300 - 1) = 1,233.

Крент = 1 + ($370 / $300 - 1) = 1,233. Итоговый результат: ($80,4 тыс. + $35,5 тыс.) × 1,233 = $143 тыс.

Налоговая база уменьшается на документально подтверждённые расходы (ст. 340 НК РФ):

Чистая налоговая база: $143 тыс. - (12,5 × $310 × 3%) = $143 тыс. - $116,2 тыс. $ = 26,7 тыс.

При суммарной выручке в $4,6 млн (12,5 × $370) налоговая нагрузка составит 0,58% от оборота. Это демонстрирует, как привязка к биржевым котировкам увеличивает фискальные отчисления при повышении цен на сырьё, но позволяет компаниям компенсировать часть затрат через вычеты.

Для сравнения: в 2024 году при аналогичных параметрах НДПИ составил бы $80,4 тыс. (без повышений и рентного коэффициента). Изменения привели к повышению налога в 3,2 раза для этого кейса.

Повышение налога на добычу полезных ископаемых

Реформа сбора на добычу полезного ископаемого, вступившая в силу с января, стала частью масштабной фискальной стратегии государства, направленной на перераспределение доходов от сырьевого сектора в бюджет.

Изменения обусловлены тем, что нужно компенсировать дефицит, вызванный геополитическими вызовами, а также модернизировать предприятия через прогрессивное налогообложение.

Новая редакция Налогового кодекса затронула 3 ключевых аспекта: базовые тарифы, алгоритмы нахождения базы и систему пороговых значений, привязанных к глобальным сырьевым индексам.

Основной принцип нововведений — «чем выше рыночная цена, тем больше отчислений» — реализован через введение плавающих надбавок.

Например, для углеводородов и металлов критическое значение имеет отклонение биржевых котировок от уровня $300 за баррель нефти Brent или $1,9 тыс. за тройскую унцию золота.

Такая модель позволяет бюджету автоматически получать дополнительные доходы в периоды сырьевого бума, не меняя законодательство. Параллельно ужесточены требования к расчёту себестоимости: с 2025 года компании обязаны отдельно учитывать расходы на экологические программы и утилизацию отходов, что сокращает базу для вычетов.

Отдельное внимание уделено региональным особенностям. Для месторождений в Арктической зоне и на Дальнем Востоке сохранены льготные коэффициенты (Ктд до 0.5), тогда как предприятия в европейской части страны столкнулись с повышением взносов на 15-22%.

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Законодатели также пересмотрели подход к льготам для малых месторождений. Если ранее нулевая ставка применялась к объектам с запасами до 1 млн тонн, то теперь порог снижен до 500 тыс. тонн, а для получения преференций требуется предоставить план рекультивации земель. Это решение, по мнению аналитиков, может привести к банкротству 12-15% мелких шахт, не способных нести дополнительные затраты.

Технологический аспект включает обязательное использование блокчейн-платформ для отслеживания происхождения сырья. Сведения о каждой партии теперь фиксируются в единой системе ФНС, что исключает манипуляции с данными о качестве и объёмах.

Для участников эксперимента по маркировке алмазов (стартовал в 2024 году) предусмотрена скидка 0,3% к ставке — первый в истории случай увязки налогообложения с цифровыми инновациями.

Ожидается, что совокупный эффект от изменений принесёт дополнительные 1,2 трлн рублей в 2025-2026 годах.

Реформа НДПИ на уголь: механизмы и последствия

Изменения в налогообложении угольной отрасли вводят прогрессивную шкалу налогообложения, привязанную к экспортным ценам в ключевых портах России. Для коксующегося угля пороговая цена установлена на уровне $167/т, для энергетического — $120/т, для антрацита — $135/т. При их превышении применяется надбавка 10% к базовой ставке (5% для энергетического угля в первоначальной версии законопроекта).

Рассмотрим главные изменения.

С 2025 года используются фактические цены в российских портах:

Для энергетического угля — среднее значение между Дальним Востоком (50%) и портами Северо-Запада/Юга (50%).

— среднее значение между Дальним Востоком (50%) и портами Северо-Запада/Юга (50%). Для коксующегося — 85% веса приходится на Дальний Восток, 15% — на другие направления.

— 85% веса приходится на Дальний Восток, 15% — на другие направления. Для антрацита — 90% цены формируют Северо-Запад и Юг.

Пример исчисления для коксующегося угля, проданного по $180/т:

Базовая ставка: $167 × 10 тыс. т × 4% (стандартная) = $66,8 тыс.

$167 × 10 тыс. т × 4% (стандартная) = $66,8 тыс. Надбавка: ($180 - $167) × 10 тыс. т × 10% = $13 тыс.

($180 - $167) × 10 тыс. т × 10% = $13 тыс. Итого: $79,8 тыс.

Для энергетического угля при цене $130/т надбавка: ($130 - $120) × 20 тыс. т × 5% = $10 тыс.

Добыча в новых регионах России облагается нулевой ставкой первые 5 лет при выполнении кадровых условий (ССЧ сотрудников от 100 человек, средняя зарплата на 15% выше региональной).

НДПИ на золото: прогрессивная шкала и её последствия

Нововведение в законодательстве значительно изменило подход к налогообложению золота. Основная идея реформы — привязка ставки НДПИ к мировой цене металла. Это позволяет бюджету автоматически увеличивать доходы в периоды роста спроса на драгоценные металлы.

НДПИ на золото рассчитывается по формуле:

Налог = Тариф × Выручка от реализации

В 2025 году ставка остаётся прежней — 8% от выручки для первичных месторождений и 4% для отвалов и хвостов.

При превышении мировой цены на золото $1,9 тыс. за унцию применяется показатель равный 10% от суммы превышения. Например:

Если цена составляет $2 тыс./унция, надбавка составит: ($2 тыс. - $1,9 тыс.) × 10% = $10/унция.

Для 1 кг золота (31,1 унции) это: 10 × 31,1 = $311.

Надбавка привязана к средневзвешенной цене на Лондонском биржевом рынке (LME) за предыдущий квартал. Это исключает возможность манипуляций с ценами.

НДПИ на алмазы

Реформа повлекла за собой рост адвалорной ставки с 8% до 8,4% от выручки. Это повышение затронуло не только природные алмазы, но и другие драгоценные/полудрагоценные камни.

Дополнительно введены критерии оценки качества сырья: налоговая база корректируется с учётом размера, чистоты и цвета камней. Это усложняет расчёты, но повышает прозрачность в отрасли.

НДПИ на руды для производства удобрений

Для калийной и фосфатной руды отказались от фиксированных показателей в пользу динамической формулы, учитывающей экспортные цены и процент содержания полезного ископаемого.

Специфика сохраняет принцип адвалорной ставки, но вводит дифференцированный подход:

Для новых месторождений (освоенных менее 1% на 01.01.2021).

Для проектов по специнвестконтрактам (СПИК).

Реформа сопровождается изменениями в отчетности — с 2025 года введена форма декларации, включившая в себя множество изменений, а также пересмотрены коэффициенты расчета добычи полезных ископаемых.

НДПИ на железную руду

Тариф повышен с 4,8% до 6,7% — самое значительное изменение для чёрной металлургии. Для компаний, работающих с бедными рудами (менее 30% содержания железа), сохранены льготные коэффициенты.

Дифференцированные коэффициенты будут применяться следующим образом:

2 — с содержанием железа ≤15%.

5 — для месторождений с 15-30% железа.

1 — стандартные условия для месторождений с содержанием полезного вещества ≥30%.

68% предприятий уже перешли на автоматизированные системы отчётности, что позволило сократить ошибки на 40%. Для остальных участников рынка ФНС разработала типовые цифровые решения с интеграцией в систему «Мастер НДПИ».

Государство стремится балансировать между фискальными интересами и поддержкой конкурентоспособности добывающего сектора. Добыча стратегически важного полезного ископаемого теперь будет регулироваться отдельными поправками в законодательстве.

Внедрение прогрессивных шкал и привязка к биржевым индексам позволяют гибко реагировать на рыночные колебания, но требуют от компаний совершенствования систем учёта и прогнозирования.

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