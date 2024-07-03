Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту об изменении налоговой системы

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы с учетом обсуждения документа с парламентом и бизнесом, сообщает Минфин. Поправки разделили на 13 блоков.
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1. Предлагается расширить преференции для отраслей IT и радиоэлектроники:
- понизить ставку по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ-организаций до 2030 года;
- добавить возможность IT-компаниям применять льготы при реорганизации в форме выделения;
- расширить для радиоэлектронной промышленности перечень доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.
2. Добавить возможность применять к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. Это приведет к уменьшению для компаний суммы налога прибыль.
3. Предоставить налоговые стимулы для малых технологических компаний:
- для регионов: право в 2025–2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет;
- снять ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые действует повышающий коэффициент.
4. Уточнить формулировки законопроекта, по которому от НДС освобождают плательщиков УСН с доходами до 60 млн рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции (как это действует и сейчас).
5. Плательщиков УСН с доходом до 60 млн предлагается освободить от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительной отправки уведомления в налоговую. Теперь налогоплательщики освобождаются от НДС автоматически.
6. «Курортный сбор» предлагается сделать «туристическим налогом»:
- местный налог, муниципалитеты сами определят необходимость его введения и размеры ставок;
- ставка налога будет увеличиваться постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее — не более 5%);
- налог зачислят в бюджет по месту нахождения гостиниц: так у муниципалитетов будет дополнительный источник финансирования;
- налог не будут исчислять со стоимости услуг по проживанию отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО.
7. Усовершенствовать порядок уплаты акциза на фармсубстанцию спирта и дополнить новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства.
8. Также предлагается проиндексировать ставки акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%.
9. Определить размер коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда для производства винодельческой продукции.
10. Также есть уточнения в части налога на доходы физический лиц (НДФЛ):
- предагается выровнять налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами с операциями с ценными бумагами — установить ставки по НДФЛ не более 15%;
- увеличить до 18 тыс. рублей налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО;
- установить единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более КИК в сумме 25 млн рублей.
11. Скорректировать по результатам дополнительного анализа рентных налогов параметров НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточнить параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака.
12. Повысить в три раза налог на процессинговые центры букмекеров.
13. Изменить уплату госпошлин:
- установлить госпошлины и уточнить действующие размеры за юридически значимые действия, совершаемые Росреестром;
- проиндексировать размеры госпошлины за юридически значимые действия, связанные с проведением аттестации, а также совершаемые антимонопольными органами.
Госдума 20 июня приняла в первом чтении внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают переход к прогрессивной шкале НДФЛ.
Ранее RB.RU объяснил, что изменится для работодателей и простых граждан в связи с введением пятиступенчатой шкалы налогообложения.
Для малого бизнеса поправки в Налоговый кодекс могут привести к уходу продавцов с маркетплейсов, росту цен на аренду, изменению работы производственных предприятий и даже к инфляции, прогнозировали ранее эксперты.
Фото на обложке: Unsplash
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