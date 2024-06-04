Пятиступенчатая модель налогообложения: что изменится для работодателей и простых граждан

Российское правительство внесло 3 июня в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают ввод пятиступенчатой шкалы налогообложения для граждан и повышение налога на прибыль для компаний. Документ могут принять уже в весеннюю сессию. RB.RU узнал у юриста, что изменится для работодателей и простых граждан.

Изменения в налоговую систему подготовило ранее Министерство финансов. Они включают переход на пятиступенчатую шкалу налогообложения для граждан, а также некоторые изменения для компаний.

Согласно документу, увеличение НДФЛ коснется не всех граждан, по повышенной ставке будет рассчитываться доход, начиная с 2,4 млн в год. В этом случае ставка составит 15% вместо 13%. Для дохода от 5 млн рублей до 20 млн рублей в год ставка составит 18%. Для дохода от 20 млн в год до 50 млн в год налог будет рассчитываться по ставке 20%. Граждане с ежегодным доходом выше 50 млн в год будут платить налог по ставке 22%.

В документе подчеркивается, что по прогрессивной ставке будет облагаться только доход, превышающий указанные границы, а не вся сумма целиком.

RB.RU узнал у юриста, как изменения повлияют на жизнь граждан и с какими издержками может столкнуться финансовая система страны.

Старший юрисконсульт юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Олег Дульский рассказал, как по новым правилам будет рассчитываться налог.

Как по новой схеме будет рассчитываться НДФЛ

Согласно документу, ставка в 15% начинается при доходе от 200 тыс. рублей в месяц. Теперь, если сотрудник той или иной компании с доходом в 174 тыс. рублей (200 тыс. до вычета налога) ежемесячно захочет повышения до 200 тыс. на руки, расчет налога будет производиться по следующей схеме:

На часть зарплаты, не достигающей установленных границ, то есть до 200 тыс. будет распространяться ставка в 13%, это 174 тыс. рублей на руки. На превышающую часть будет действовать ставка 15%, то есть:

(200 000 – 174 000 × (15% − 13%)) / (100% − 15%) = 231 200

Так, по новым правилам работодателю придется установить зарплату в 231 200 рублей, чтобы сотрудник получал 200 тыс. рублей на руки. А по действующей модели эта сумма равнялась бы 229 885 рублей.

По словам юриста, изменения могут повлечь дополнительную финансовую нагрузку на тех работодателей, которые задействованы в добыче полезных ископаемых, сфере информационных технологий и т.д. То есть для компаний с традиционно высокими окладами.

Анонсируя поправки, Минфин заявил, что новые правила затронут не более 3,2% граждан. По словам Дульского, проверить корректность такой оценки проблематично.

«Росстат публикует информацию о распределении среднедушевых денежных доходов только до показателя свыше 100 тыс. рублей в месяц, величина которого на 2023 год составляет 11,2%. В связи с этим, основываясь на публичных источниках, дать объективную оценку показателю, обозначенному министром финансов, затруднительно», — поясняет Дульский.

Издержки для работодателей и государства

Юрист указывает, что новая шкала налогообложения вынудит некоторые компании реже проводить индексацию заработных плат, поскольку увеличение оклада станет более затратным для бизнеса. Вместе с тем, отмечает Дульский, сегодня рынок труда испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, поэтому работодатели, вероятнее всего, пойдут на дополнительные издержки по выплате более «дорогой» зарплаты.

Наиболее вероятным риском для государственного бюджета является рост теневого сектора экономики, к которому могут привести новые правила налогообложения.

Кроме того, ввод прогрессивной системы налогообложения может привести к росту инфляции в связи с потребностью бизнеса компенсировать возросшие расходы, поясняет эксперт.

Как правило, страны задействуют прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы сбалансировать разрыв между гражданами с низкой платежеспособностью и более обеспеченными людьми. Сегодня пятиступенчатая шкала действует в Бельгии, Австрии, Италии, Новой Зеландии. Однако, как указывает Дульский, одного лишь изменения модели налогообложения недостаточно для сокращения социально-экономического разрыва среди населения.

Юрист приводит в пример опыт ЮАР, где с 2013 года действует шестиступенчатая шкала, однако социально-экономический разрыв все еще весьма ощутим в стране.

Какие инструменты задействует государство для смягчения перехода на новую модель

Олег Дульский напоминает, что изначально в правительстве обсуждали нижнюю границу для ставки в 15% от 1 млн рублей в год (83 300 рублей в месяц). Но от этой идеи отказались, в результате чего новые правила затронут меньший процент российских налогоплательщиков.

Обложение повышенным доходом лишь превышающей суммы, а не всего дохода, как в ряде других стран с похожей моделью.

«Разница между ступенями также не является резкой, как, например, в Великобритании, где она составляет порядка 20% (необлагаемый минимум, 20%, 40% и 45%)», — говорит Дульский.

О том, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на российском малом бизнесе, RB.RU рассказали участники рынка и эксперты.

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