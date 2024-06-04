Пятиступенчатая модель налогообложения: что изменится для работодателей и простых граждан

Российское правительство внесло 3 июня в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают ввод пятиступенчатой шкалы налогообложения для граждан и повышение налога на прибыль для компаний. Документ могут принять уже в весеннюю сессию. RB.RU узнал у юриста, что изменится для работодателей и простых граждан.
Изменения в налоговую систему подготовило ранее Министерство финансов. Они включают переход на пятиступенчатую шкалу налогообложения для граждан, а также некоторые изменения для компаний.
Согласно документу, увеличение НДФЛ коснется не всех граждан, по повышенной ставке будет рассчитываться доход, начиная с 2,4 млн в год. В этом случае ставка составит 15% вместо 13%. Для дохода от 5 млн рублей до 20 млн рублей в год ставка составит 18%. Для дохода от 20 млн в год до 50 млн в год налог будет рассчитываться по ставке 20%. Граждане с ежегодным доходом выше 50 млн в год будут платить налог по ставке 22%.
В документе подчеркивается, что по прогрессивной ставке будет облагаться только доход, превышающий указанные границы, а не вся сумма целиком.
RB.RU узнал у юриста, как изменения повлияют на жизнь граждан и с какими издержками может столкнуться финансовая система страны.
Старший юрисконсульт юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Олег Дульский рассказал, как по новым правилам будет рассчитываться налог.
Как по новой схеме будет рассчитываться НДФЛ
Согласно документу, ставка в 15% начинается при доходе от 200 тыс. рублей в месяц. Теперь, если сотрудник той или иной компании с доходом в 174 тыс. рублей (200 тыс. до вычета налога) ежемесячно захочет повышения до 200 тыс. на руки, расчет налога будет производиться по следующей схеме:
На часть зарплаты, не достигающей установленных границ, то есть до 200 тыс. будет распространяться ставка в 13%, это 174 тыс. рублей на руки. На превышающую часть будет действовать ставка 15%, то есть:
(200 000 – 174 000 × (15% − 13%)) / (100% − 15%) = 231 200
Так, по новым правилам работодателю придется установить зарплату в 231 200 рублей, чтобы сотрудник получал 200 тыс. рублей на руки. А по действующей модели эта сумма равнялась бы 229 885 рублей.
По словам юриста, изменения могут повлечь дополнительную финансовую нагрузку на тех работодателей, которые задействованы в добыче полезных ископаемых, сфере информационных технологий и т.д. То есть для компаний с традиционно высокими окладами.
Анонсируя поправки, Минфин заявил, что новые правила затронут не более 3,2% граждан. По словам Дульского, проверить корректность такой оценки проблематично.
«Росстат публикует информацию о распределении среднедушевых денежных доходов только до показателя свыше 100 тыс. рублей в месяц, величина которого на 2023 год составляет 11,2%. В связи с этим, основываясь на публичных источниках, дать объективную оценку показателю, обозначенному министром финансов, затруднительно», — поясняет Дульский.
Издержки для работодателей и государства
- Юрист указывает, что новая шкала налогообложения вынудит некоторые компании реже проводить индексацию заработных плат, поскольку увеличение оклада станет более затратным для бизнеса. Вместе с тем, отмечает Дульский, сегодня рынок труда испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, поэтому работодатели, вероятнее всего, пойдут на дополнительные издержки по выплате более «дорогой» зарплаты.
- Наиболее вероятным риском для государственного бюджета является рост теневого сектора экономики, к которому могут привести новые правила налогообложения.
- Кроме того, ввод прогрессивной системы налогообложения может привести к росту инфляции в связи с потребностью бизнеса компенсировать возросшие расходы, поясняет эксперт.
Как правило, страны задействуют прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы сбалансировать разрыв между гражданами с низкой платежеспособностью и более обеспеченными людьми. Сегодня пятиступенчатая шкала действует в Бельгии, Австрии, Италии, Новой Зеландии. Однако, как указывает Дульский, одного лишь изменения модели налогообложения недостаточно для сокращения социально-экономического разрыва среди населения.
Юрист приводит в пример опыт ЮАР, где с 2013 года действует шестиступенчатая шкала, однако социально-экономический разрыв все еще весьма ощутим в стране.
Какие инструменты задействует государство для смягчения перехода на новую модель
- Олег Дульский напоминает, что изначально в правительстве обсуждали нижнюю границу для ставки в 15% от 1 млн рублей в год (83 300 рублей в месяц). Но от этой идеи отказались, в результате чего новые правила затронут меньший процент российских налогоплательщиков.
- Обложение повышенным доходом лишь превышающей суммы, а не всего дохода, как в ряде других стран с похожей моделью.
«Разница между ступенями также не является резкой, как, например, в Великобритании, где она составляет порядка 20% (необлагаемый минимум, 20%, 40% и 45%)», — говорит Дульский.
О том, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на российском малом бизнесе, RB.RU рассказали участники рынка и эксперты.
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