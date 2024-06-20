Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают переход к прогрессивной шкале НДФЛ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госдумы.
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Ранее на этой неделе законопроект одобрил профильный комитет по бюджету и налогам.
Канал со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщает, что дополнительные доходы бюджета, полученные от введения прогрессивной налоговой шкалы, направят на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров, развитие регионов и промышленности.
- Законопроект предполагает, что ставку НДФЛ повысят с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс. рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год.
- Для тех, чей доход составляет от 5 до 20 млн рублей в год, ставка вырастет до 18%; от 20 до 50 млн рублей в год — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. При этом повышенный налог будут выплачивать не со всех доходов, а только с превышения установленных порогов.
- Также планируется повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25% и поднять НДПИ для производителей минеральных удобрений и для добытчиков железной руды.
Ранее RB.RU объяснил, что изменится для работодателей и простых граждан в связи с введением пятиступенчатой шкалы налогообложения.
Для бизнеса поправки в Налоговый кодекс могут привести к уходу продавцов с маркетплейсов, росту цен на аренду, изменению работы производственных предприятий и даже к инфляции.
Фото на обложке: Unsplash
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