Объемы добычи полезных ископаемых. Сколько денег приносит добыча каждого вида

В статье вместе с Владимиром Антоновым, исполнительным директором компании ООО «Четра», узнаете, какими полезными ископаемыми обладает страна, какие среднегодовые объемы извлечения ископаемых и какая у них себестоимость. Данные привели за 2024 год.

В недрах России существуют различные классы полезных ископаемых. Какие же из них наиболее перспективны по стоимости всего объема годовой добычи?

Добыча нефти

Нефть — один из главных источников энергии в мире. Ее используют для бензина, дизеля, пластика, удобрений и даже косметики. Несмотря на разговоры об «экологичном будущем», бизнес на нефти пока никуда не уходит.

Объем добытого полезного ископаемого в 2024 году — 516 млн т. По себестоимости будем опираться на последние доступные данные Росстата за Q1/24, накинув на них примерные 10% на годовую инфляцию (в итоге, — 34 тыс. рублей/т).

По стоимости реализации — к экспорту (240 млн тонн на €104 млрд, или 43,4 тыс. рублей/т в пересчете) добавим и нефть для внутреннего рынка (276 млн т). Для расчета ее средней стоимости вспомним упоминание, что в 2024 году «внутренние цены на нефть и нефтепродукты стали равными российским экспортным». Это подтверждается и последними данными за март текущего года (42,5 тыс. рублей/т).

Сопоставив все цифры, получим итоговую выручку от реализации извлеченной в России в прошлом году нефти в размере около 4,6 трлн рублей.

Бизнесу важно понимать, какие полезные ископаемые добывают в регионе, и насколько они востребованы на рынке. Нефть остается в числе лидеров, но стоит учитывать, что такие виды деятельности (добыча полезных ископаемых) охватывают не только нефть, но и газ, уголь, руду и даже редкие металлы, о которых мы поговорим ниже.

Добыча газа

Расчет показателей здесь требует более комплексного и опосредованного подхода. Начнем с того, что в 2024 году средней экспортной ценой на российский трубопроводный газ (119 млрд куб. м) называли $297. С более дорогим СПГ (на который ушло 47 млрд куб. м «сырого» газа) стоимость единицы экспортной продукции увеличится до $319.

Объемы добычи полезных ископаемых составили 390 млрд куб. м. Стоимость «внутреннего» газа в России в конце 2023 года оценивалась примерно в 5 тыс. рублей за 1 тыс. куб. м. Если добавить к ним примерные 10% инфляционных процентов, получим 5,5 тыс. рублей.

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Вычитая от заявленного объема добычи газа в России в 2024 году экспорт и импорт, получим в остатке весомые 129 млрд кубометров. Логично предположить, что этот газ пока не реализован — он находится в хранилищах или служит технологическим целям.

Но в будущем он должен быть продан, будучи замещенным новыми объемами добычи. Здесь будем ориентироваться на минимальную планку — стоимость на внутреннем рынке (5,5 тыс. рублей).

Последнее открытое упоминание себестоимости ($20 за 1 тыс. куб. м) обнаружено лишь в 2020 году. Пожалуй, четыре года спустя вполне уместно скорректировать этот уровень на условные +50% — с учетом санкций и роста сложности разработки месторождений. Примерно, кстати, это подтверждается и частными упоминаниями конкретных текущих цен.

В итоге, выходим на оценку в 5,8 трлн рублей совокупной газовой выручки в 2024 году.

Добыча алмазов

Это важная часть промышленности. Бизнес на добыче алмазов может показаться гламурным, но в реальности — это цифры, техника и много расчетов.

Алмазы не лежат кучками на поверхности. Чтобы понять, стоит ли начинать добычу, бизнес сначала заказывает геологоразведку. Это исследование породы с помощью бурения, химического анализа и моделей. Выглядит примерно так:

определяется площадь участка и его структура;

делается бурение в разных точках;

изучаются пробы породы;

на основе данных создается модель месторождения.

Затем происходит вычисление объемов запасов полезного ископаемого.

Например, если в 1 тонне породы содержится 1 карат алмаза, а месторождение — 10 млн тонн, значит, запасы — 10 млн карат.

Ориентируемся на данные «Алросы», занимающей порядка 90% российского рынка. Себестоимость ее добычи в 2024 году составила 157,5 млрд рублей. при добыче в 33 млн карат (=4773 рублей/карат).

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Есть упоминание о средней стоимости добытых алмазов в России в 2023 г. в $97/карат. При этом мировой алмазный индекс IDEX в 2024 году падал. Поэтому показатель 2024 г. уменьшим на те же ориентировочные 10% этого падения.

Получаем среднюю стоимость реализованного алмазного карата в 8049 тыс. руб. Не забудем из упомянутых 33 млн карат, добытых «Алросой», выйти на полный объем рынка (+10% = 36,3 млн карат).

Конечным итогом получаем оценку в 119 млрд рублей.

Добыча угля

Здесь все достаточно просто. Есть добыча (427 млн т), средняя цена реализации (6837 рублей/т) и себестоимость (2,8 тыс. рублей/т). Правда, в последних двух случаях данные относятся к первой половине 2024 года. Для более релевантного среднегодового показателя добавим по 5% на инфляцию. Годовую выручку в таком случае можно оценить в 1,8 трлн рублей.

Добыча серебра

По себестоимости удалось обнаружить только среднее значение по СНГ за 2023 год ($17,05/тр.унц). Однако, с учетом большого разброса отечественных месторождений, оно должно подходить и для России.

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Ориентируемся, что в 2024 году в России было добыто около 1,2 т металла (1130 в 2023-м + корректировка на перевыполнение некоторыми регионами). По цене реализации будем ориентироваться на средний мировой уровень — $28,27/тр. унц.

Получаем выручку в 2024 году 40 млрд рублей.

Добыча меди

Доверимся экспертам, утверждающим, что «уровень себестоимости 60% мировых производителей меди в среднем не превышает $6–7 тыс. за тонну. Для российских компаний уровень себестоимости несколько ниже среднемирового».

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$5,5 тыс. на тонну в таком случае выглядят вполне разумным ориентиром. Средний курс актива в 2024 году на Лондонской бирже металлов составил $9147. Тогда при годовой добыче около 1 млн т и валютном пересчете получаем выручку в 337 млрд рублей.

Добыча урановых руд

В 2023 году объем производства урана «Росатомом» оценивается в 2710 т. Учитывая предыдущий показатель (2508 тонн) и планы корпорации наращивать добычу вплоть до 4 тыс. тонн в 2030 году, добавим к расчетному показателю 2024 года примерные 190 т, до «круглых» 2900 т.

Мировой уровень цен на уран в 2024 году составил $52/фунт. В пересчете это 10,6 млн рублей/т. Выходим на выручку в 12 млрд рублей.

Добыча золота

Средняя мировая цена на золото в 2024 году составила $2,386/унц. (7,8 млрд рублей/т). В России было добыто 330 т металла.

Данные опроса российских золотодобывающих компаний по итогам 2023 года переводим из унций и долларов в тонны и рубли. На 2024 год добавляем 10%, потому что затраты крупнейших мировых компаний на добычу росли как раз примерно на этот уровень. Выходим на оценку себестоимости в 2,7 млрд руб./т, а годовой выручки — 1,7 трлн рублей.

Добыча алюминия

Ориентируясь на данные крупнейшего российского производителя металла «Русал» (H1/2024) и добавив к ним полугодовые 5% на инфляцию, получим 192 тыс. рублей/т себестоимости и 238 тыс. рублей/т по факту реализации.

По добыче к известному уровню в 3,835 млн т в 2022 году добавим +3,5 п. п. в 2023 году и 5,7 п. п. в 2024-м. В итоге, выходим на 192 млрд рублей выручки.

Добыча никеля

По объему ориентируемся на данные крупнейшего игрока «Норникель», добавляя к ним условные 10% для прочих участников рынка (= 226 тыс. т). За цену реализации берем среднемесячное значение по миру в 2024 году — около 1,5 млн рублей/т в пересчете.

Здесь сложно оценить себестоимость.

Однако попробуем приблизиться к истине через экспертное мнение касательно рентабельности разработки трех новых российских месторождений. Озвученные там расчеты позволяют нам выйти на предположительную себестоимость тонны никеля для нового производства в 1,3 млн рублей.

Однако мы знаем, что никель в России добывается не только на новых месторождениях, поэтому реальная цифра должна быть ниже. Оценим ее в условный 1 млн рублей/т, а объем годовой выручки тогда — в 125 млрд рублей.

Итог

Наиболее маржинально емкие российские сырьевые отрасли — это газ и нефть. Объемы добычи полезных ископаемых России — в пересчете на финансовые объемы — здесь однозначно выделяются от прочих. Причины достаточно очевидны: ресурсов много, они не дешевы и, в целом, стабильно востребованы. Во вторую группу высокоприбыльных классов полезных ископаемых отнесем уголь и золото, чья оценка в нашей трактовке приближается к 2 трлн рублей. В долгосрочной ретроспективе показатели золота наверняка выглядели бы более скромно. В прошлом же году финансовая оценка ресурса существенно повысилась благодаря феноменальному ралли котировок металла (не менее чем на +43 п. п. в России). За исключением газа, у золота в 2024 году этот коэффициент был максимальным — 2,85 раза при среднем 1,64 для остальных участников. Остальные рассмотренные ресурсы можно условно объединить в третью группу по «финансовому» объему запасов полезных ископаемых. Счет в ней идет не на триллионы, а на сотни и десятки миллиардов рублей. Любые корректировки здесь вряд ли будут носить определяющий характер для перехода в класс выше.

В условиях недоступности прямых данных предложенные расчеты носят лишь ориентировочный характер. Какие-то виды добычи полезных ископаемых наверняка предусматривают меньший ориентир на мировые цены. Высок фактор волатильности активов — показатели разных лет могут отличаться в разы.

Наконец, реальное положение дел с прибыльностью той или иной отрасли определяет далеко не только обобщенный уровень оценки, но и внутренняя конъюнктура:

закрытость рынков сбыта;

величина экспортных пошлин;

стоимость транспортных тарифов;

налог на добычу полезных ископаемых;

вид налога;

объем запасов полезных ископаемых.

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