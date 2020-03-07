«Физтех.Старт» проводит отбор стартапов на бесплатную акселерационную программу. За 3 месяца участники пройдут обучение, поработают с менторами и экспертами и получат помощь трекера. Заявки принимаются до 10 марта.

Акселератор «Физтех.Старт» набирает новых участников