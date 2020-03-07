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Акселератор «Физтех.Старт» набирает новых участников

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Физтех.Старт» проводит отбор стартапов на бесплатную акселерационную программу. За 3 месяца участники пройдут обучение, поработают с менторами и экспертами и получат помощь трекера. Заявки принимаются до 10 марта.

Акселератор «Физтех.Старт» набирает новых участников

Участвовать в конкурсе могут стартапы с минимально жизнеспособным продуктом или первыми продажами.

В программу входят:

  • лекции по продажам, финансам, праву, маркетингу и другим темам;
  • общение с экспертами технологического бизнеса, инвесторами и бизнес-ангелами;
  • обсуждение пилотных проектов с представителями корпораций;
  • мероприятия для полезных знакомств;
  • PR-продвижение.

Подать заявку можно на сайте акселератора «Физтех.Старт».

Фото на обложке: Headway/Unsplash

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