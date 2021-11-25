Заканчивается прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare

1 декабря завершится прием заявок на участие в акселераторе Future Healthcare. В рамках него стартапы смогут запустить пилоты в медорганизациях Москвы и клиниках «Медси», получить обратную связь от специалистов, обучить и протестировать технологии на выборках медицинских данных, получить компенсацию затрат на пилотирование — до 2 млн рублей.

Среди направлений акселерационной программы:

технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений;

медицинские приборы для сбора и анализа данных;

сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов;

сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль здоровья пациентов.

Чтобы принять участие, у проекта должны быть готовый продукт или MVP (от англ. minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт) и команда для его доработки, запуска и тестирования.

На данный момент подана 131 заявка от медицинских стартапов из России и Европы. Среди российских участников:

проект Celly.AI, команда которого занимается автоматизацией лабораторной микроскопии при помощи методов компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Разработанное стартапом приложение в режиме реального времени автоматически распознает и подсчитывает клетки крови. Для проведения анализа крови используется смартфон и небольшая линза-адаптер;

проект Webiomed с системой прогнозной аналитики, определяющей у пациентов риски возникновения различных заболеваний. Искусственный интеллект обрабатывает обезличенные данные из медицинских карт;

проект Habilect, чья команда разработала бесконтактный медицинский комплекс для реабилитации, диагностики, дистанционной работы с пациентами и детального исследования движений пациентов. С помощью геймификация в процессе исследования разработчики планируют повысить уровень вовлечения пациентов в процесс восстановления после серьезных травм и другие.

Среди европейских:

проект NeuroNation (Германия) с приложением для тренировок умственных способностей пользователя и развития когнитивных навыков. Разработанные занятия помогают также при реабилитации после серьезных болезней и травм головного мозга;

проект Glakolens (Турция) с контактными линзами на основе биосенсорных технологий для диагностики и мониторинга внутриглазового давления у пациентов с глаукомой и людей из групп высокого риска;

проект Kelvin Health (Болгария), команда проводит скрининг и мониторинг различных отклонений и воспалительных процессов, связанных с раком молочной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими социально значимыми заболеваниями с помощью анализа тепловизионных изображений искусственным интеллектом и другие.

«Мы завершаем прием заявок на участие в нашем акселераторе Future Healthcare через неделю. С сентября мы получили уже более 100 заявок, но будем рады, если к нашему проекту присоединятся еще больше команд с перспективными технологичными продуктами в сфере здравоохранения.

Среди проектов, которые примут участие в акселераторе, уже видим интересные разработки — как, например, ios-приложение для анализа крови с помощью искусственного интеллекта или контактные линзы на основе биосенсорных технологий для диагностики и мониторинга внутриглазового давления», — поделился Вячеслав Шуленин, генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Подать заявку можно на сайте до 1 декабря.

Организаторы — Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и сеть частных клиник «Медси».