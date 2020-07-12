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Demo Day акселератора КРОК пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

10 июля стартапы, прошедшие корпоративный акселератор КРОК, презентуют свои решения перед инвесторами и потенциальными клиентами. Мероприятие пройдет онлайн. Посмотреть его могут все желающие, но необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение.

Demo Day акселератора КРОК пройдет онлайн

В финал вышли девять компаний:

  1. Платформа анализа промышленных данных на основе искусственного интеллекта.
  2. Программа для планирования и оптимизации производства.
  3. Система компьютерного зрения для обеспечения промышленной безопасности.
  4. Роботы для перемещения грузов.
  5. Импорт клиентских данных для финансовых организаций.
  6. Облачное решение для предотвращения мошенничества в финансовых сервисах.
  7. Мультиканальный мониторинг ассортимента и цен.
  8. Голосовой тренажер для отработки навыков продаж.
  9. Умный центр поддержки клиентов с искусственным интеллектом.

На демо-дне основатели стартапов расскажут о своих продуктах и кейсах внедрения решений в крупные российские компании. После выступлений участники смогут пообщаться друг с другом и командой акселератора.

Узнать подробности и оставить заявку для участия в демо-дне можно на сайте.

Фото на обложке: Haley Carman/Unsplash

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