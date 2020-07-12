Demo Day акселератора КРОК пройдет онлайн

10 июля стартапы, прошедшие корпоративный акселератор КРОК, презентуют свои решения перед инвесторами и потенциальными клиентами. Мероприятие пройдет онлайн. Посмотреть его могут все желающие, но необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение.

В финал вышли девять компаний:



Платформа анализа промышленных данных на основе искусственного интеллекта. Программа для планирования и оптимизации производства. Система компьютерного зрения для обеспечения промышленной безопасности. Роботы для перемещения грузов. Импорт клиентских данных для финансовых организаций. Облачное решение для предотвращения мошенничества в финансовых сервисах. Мультиканальный мониторинг ассортимента и цен. Голосовой тренажер для отработки навыков продаж. Умный центр поддержки клиентов с искусственным интеллектом.

На демо-дне основатели стартапов расскажут о своих продуктах и кейсах внедрения решений в крупные российские компании. После выступлений участники смогут пообщаться друг с другом и командой акселератора.



Узнать подробности и оставить заявку для участия в демо-дне можно на сайте.





Фото на обложке: Haley Carman/Unsplash