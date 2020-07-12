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Demo Day акселератора КРОК пройдет онлайн
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Евгения Хрисанфова
10 июля стартапы, прошедшие корпоративный акселератор КРОК, презентуют свои решения перед инвесторами и потенциальными клиентами. Мероприятие пройдет онлайн. Посмотреть его могут все желающие, но необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение.
Demo Day акселератора КРОК пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
В финал вышли девять компаний:
- Платформа анализа промышленных данных на основе искусственного интеллекта.
- Программа для планирования и оптимизации производства.
- Система компьютерного зрения для обеспечения промышленной безопасности.
- Роботы для перемещения грузов.
- Импорт клиентских данных для финансовых организаций.
- Облачное решение для предотвращения мошенничества в финансовых сервисах.
- Мультиканальный мониторинг ассортимента и цен.
- Голосовой тренажер для отработки навыков продаж.
- Умный центр поддержки клиентов с искусственным интеллектом.
На демо-дне основатели стартапов расскажут о своих продуктах и кейсах внедрения решений в крупные российские компании. После выступлений участники смогут пообщаться друг с другом и командой акселератора.
Узнать подробности и оставить заявку для участия в демо-дне можно на сайте.
Фото на обложке: Haley Carman/Unsplash
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