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«Аквариус» регистрирует бренд «Челобрек» и десятки других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Аквариус» подал заявки на регистрацию товарного знака «Челобрек» и еще свыше десятка новых товарных знаков. Под ними разработчик планирует продавать свои устройства и решения на маркетплейсах и в интернет-магазинах, пишут «Ведомости».

«Аквариус» регистрирует бренд «Челобрек» и десятки других

Среди заявок — Aquarius AQbase, Aquarius AQbios, Aquarius AQdesk, Aquarius AQstor. Они зарегистрированы по широкому перечню классов, например разработка умных динамиков, карточек, очков, смартфонов, в том числе складных, часов и другой электроники.

Источники издания в компаниях-производителях электроники говорят, что речь идет о создании узнаваемого для розничных пользователей бренда устройств. Один из собеседников предположил, что Aquarius готовится к экспансии на розничный рынок России и для этого идет на переупаковку своих продуктов. В дальнейшем на базе экосистемы компания может запустить свой магазин приложений.

«Аквариус» до 2026 года планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности умных телевизоров, часов и колонок. Для этого производитель электроники попросил правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники.

Фото на обложке: «Аквариус»

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