«Аквариус» и Nemifist будут выпускать ПК для геймеров и корпоративных пользователей

«Аквариус» заключил соглашение о партнерстве с производителем игровых ПК Nemifist. Компании договорились о совместном выпуске высокопроизводительных компьютеров для геймеров и корпоративных пользователей.
Производство развернут на мощностях «Аквариуса», а закупкой компонентов займутся совместно, передает «Ъ».
Эксперты говорят, что высокие расходы на комплектующие и поддержание запасов серьезно давят на маржинальность таких продуктов.
Кроме того, производителям придется конкурировать с дистрибьюторами, которые также развивают свои линейки игровых ПК, и владельцы игровых клубов нередко предпочитают заказывать технику именно у них.
- В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. Почти четверть всех трат прошла через посреднические сервисы.
Фото на обложке: Unsplash
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