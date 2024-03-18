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«Аквариус» и Nemifist будут выпускать ПК для геймеров и корпоративных пользователей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Аквариус» заключил соглашение о партнерстве с производителем игровых ПК Nemifist. Компании договорились о совместном выпуске высокопроизводительных компьютеров для геймеров и корпоративных пользователей.

«Аквариус» и Nemifist будут выпускать ПК для геймеров и корпоративных пользователей

Производство развернут на мощностях «Аквариуса», а закупкой компонентов займутся совместно, передает «Ъ».

Эксперты говорят, что высокие расходы на комплектующие и поддержание запасов серьезно давят на маржинальность таких продуктов.

Кроме того, производителям придется конкурировать с дистрибьюторами, которые также развивают свои линейки игровых ПК, и владельцы игровых клубов нередко предпочитают заказывать технику именно у них.

  • В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. Почти четверть всех трат прошла через посреднические сервисы.

Фото на обложке: Unsplash

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