Российские геймеры за 2023 год потратили на компьютерные игры 161 млрд рублей

В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. Почти четверть всех трат прошла через посреднические сервисы.

Большая часть денег была потрачена на однопользовательские игры. В топ самых популярных игр у россиян вошли Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, пишут «Ведомости» со ссылкой на XYZ School.

Геймерами в ходе опроса считались те, играет в видеоигры больше пяти часов в неделю. По данным компании, в России таких людей около 26 млн человек. В ходе исследования выяснилось, что каждый такой игрок подтратил 6,4 тыс. рублей за предыдущий год.

Гейминг полезен для построения карьеры, поскольку позволяет улучшить «мягкие навыки», уверен Флавио Эскрибано, руководитель по исследовательским проектам в GeCon.es. Привели его ключевые идеи на выступлении NextLab Finance&Tech в Памплоне, Испания.

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