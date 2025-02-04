Спрос на экзотический алкоголь в России вырос на 93%

В России резко выросли продажи экзотического алкоголя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Нильсен». Например, спрос на корейское соджу за прошлый год увеличился на 348% в натуральном выражении и на 184% в деньгах. Эксперты связывают это с локализацией производств.

В целом продажи алкоголя, который ассоциируется с другими странами, в 2024 году выросли на 93,1% год к году в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, подсчитали аналитики «Нильсен».

Спрос на грузинскую чачу в прошлом году вырос на 61% в натуральном выражении и на 56,9% в деньгах, на французский кальвадос — на 13,2% в натуральном выражении и на 15% в денежном. Продажи итальянской граппы увеличились на 11,7% в штуках и на 16% в деньгах.

При этом не все категории экзотических алкогольных напитков показали в 2024 году положительную динамику. Например, самогон продемонстрировал снижение продаж: на 3,7% в натуральном выражении и на 1,2% в денежном.

За последние два года несколько российских компаний запустили локальное производство соджу, рассказал «Коммерсанту» секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Поскольку отечественный напиток обходится потребителям дешевле импортного оригинала, спрос на него продолжает расти, пояснил эксперт. По его данным, цены на локально произведенный соджу в специализированных магазинах стартуют с 270 рублей за бутылку объемом 375 мл, тогда как стоимость импортной продукции начинается от 750 рублей за бутылку объемом 360 мл.

Хотя экзотические для российского рынка напитки демонстрируют рост продаж, они все еще остаются нишевой продукцией, заявил изданию руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. При этом он отметил рост продаж абхазской чачи на 130% по сравнению с предыдущим годом

В середине января компании «Бакарди рус» и «Кампари рус», занимающиеся поставками в России брендов алкоголя Bacardi, Oakheart, Aperol, Cinzano и Campari, объявили о повышении отпускных цен на 5-20%. В качестве причин подорожания поставщики назвали ослабление рубля и рост акцизов на некоторые виды алкоголя.

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