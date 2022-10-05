Продажи водки, виски и других крепких напитков в России упали на 15% за полгода

Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков в России снизились на 15% за последние полгода. Средний чек на импортный крепкий алкоголь сократился до 420 рублей за бутылку, российского — до 245 рублей за бутылку.

Доля зарубежных брендов крепкого алкоголя выросла с 14,1% до 15%. При этом продажи импортного рома, джина и конькая упали 9,5% в штуках и на 13,4% в деньгах, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

При этом российские крепкие напитки тоже просели в продажах — на 16% и принесли производителям на 15,4% меньше выручки.

Ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях за июнь—август сократился на 40–95% в зависимости от категории по сравнению с тем же периодом 2021 года. В ближайшие три месяца его количество может уменьшиться еще на 40–50%. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций — на 70%.

В августе ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.

«Серый» импорт поможет сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

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