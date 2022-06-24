Дочь основателя «Б.Ю. Александров» потребовала через суд 1,49 млрд рублей за использование бренда

Дочь умершего в ноябре 2020 года основателя бренда «Б.Ю. Александров» Екатерина Александрова подала в Арбитражный суд иски к компании «Ростагрокомплекс» — сейчас компания отвечает за выпуск глазированных сырков.
Александрова требует как минимум 1,49 млрд рублей, чтобы возместить понесенные ей убытки, а также изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых используется изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров», пишет Forbes со ссылкой на материалы дела.
Как следует из исковых заявлений, «Ростагрокомплекс» не платил роялти и незаконно использовал для выпуска продукции принадлежащие Александровой товарные знаки «Б.Ю.Александров».
После исков «Ростагрокомплекс» изменил логотип сырков с «Б.Ю. Александров» на «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes.
RB.RU в декабре 2021 года делал подробный разбор ситуации о том, кому будут принадлежать активы «Ростагроэкспорта» и бренд «Б.Ю. Александров».
Фото на обложке: PNH /
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