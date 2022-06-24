Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дочь основателя «Б.Ю. Александров» потребовала через суд 1,49 млрд рублей за использование бренда

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Дочь умершего в ноябре 2020 года основателя бренда «Б.Ю. Александров» Екатерина Александрова подала в Арбитражный суд иски к компании «Ростагрокомплекс» — сейчас компания отвечает за выпуск глазированных сырков.

Дочь основателя «Б.Ю. Александров» потребовала через суд 1,49 млрд рублей за использование бренда

Александрова требует как минимум 1,49 млрд рублей, чтобы возместить понесенные ей убытки, а также изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых используется изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров», пишет Forbes со ссылкой на материалы дела.

Как следует из исковых заявлений, «Ростагрокомплекс» не платил роялти и незаконно использовал для выпуска продукции принадлежащие Александровой товарные знаки «Б.Ю.Александров».

После исков «Ростагрокомплекс» изменил логотип сырков с «Б.Ю. Александров» на «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes.

RB.RU в декабре 2021 года делал подробный разбор ситуации о том, кому будут принадлежать активы «Ростагроэкспорта» и бренд «Б.Ю. Александров».

Фото на обложке: PNH / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как платить налоги после утраты статуса резидента: разбор
  2. 2 Что изменилось в налоговом законодательстве за первый квартал 2022 года и как это поможет предпринимателям
  3. 3 Как законно отсрочить уплату налогов в 2022 году?
  4. 4 Инструкция: как удаленщикам платить налоги при переезде за границу
  5. 5 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июня 2022

Machines Can See

24 июня 2022

Технологический скаутинг от команды «Акселератора ФРИИ»

24 июня 2022

Питч-сессия стартапов для банков ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и «Ленты»

Все ВОЗМОЖНОСТИ