Директором по развитию «дочки» МТС в сфере работы с медиаактивами — «МТС Медиа» — стал Илья Алексеев, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра МТС KION. Ранее он занимал должность генерального директора Spotify в России и СНГ.

Бывший гендиректор Spotify в России стал директором по развитию бизнеса «МТС Медиа»