Бывший гендиректор Spotify в России стал директором по развитию бизнеса «МТС Медиа»

Директором по развитию «дочки» МТС в сфере работы с медиаактивами — «МТС Медиа» — стал Илья Алексеев, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра МТС KION. Ранее он занимал должность генерального директора Spotify в России и СНГ.
В «МТС Медиа» Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность, искать возможности для роста бизнеса и реализовывать планы по улучшению ключевых показателей деятельности компании и стриминговой платформы KION.
Илья Алексеев. Фото: пресс-служба KION
С 2019 по 2023 год Алексеев руководил бизнес-операциями в качестве генерального директора Spotify в России и СНГ. С 2018 по 2019 год он был заместителем генерального директора по цифровому бизнесу в рекламной группе Media Instinct Group. До этого Алексеев работал директором по продажам в Facebook, где отвечал за развитие бизнеса компании в России.
Фото на обложке: пресс-служба KION
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