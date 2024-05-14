«Альфа-банк» нарастил чистую квартальную прибыль по МСФО до 40 млрд рублей

«Альфа-банк» нарастил чистую прибыль по МСФО на 5%. По итогам I квартала 2024 года она составила 40 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чистая квартальная прибыль «Альфа-банка» по РСБУ составляет 8,5 млрд рублей, что в 3,2 раза меньше показателей I квартала 2023 года.

Как пояснили в банке, разница в отчетах связана с различиями стандартов их подготовки, российскими и международными.

С начала года число новых клиентов выросло более чем на 1 млн, а общее значение превысило 31 млн клиентов.

На 45% год к году увеличились чистые процентные доходы. Основным драйвером стал рост кредитования во всех направлениях бизнеса.

Портфель розничных кредитов также продемонстрировал рост: на 44% год к году. Банк нарастил кредитный портфель юридических лиц на 49% по сравнению с I кварталом 2023 года.

Ранее в апреле российский Минфин инициировал процедуру принудительной перерегистрации «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахования» в РФ.

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