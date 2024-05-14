Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Альфа-банк» нарастил чистую квартальную прибыль по МСФО до 40 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Альфа-банк» нарастил чистую прибыль по МСФО на 5%. По итогам I квартала 2024 года она составила 40 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Альфа-банк» нарастил чистую квартальную прибыль по МСФО до 40 млрд рублей

Чистая квартальная прибыль «Альфа-банка» по РСБУ составляет 8,5 млрд рублей, что в 3,2 раза меньше показателей I квартала 2023 года. 

Как пояснили в банке, разница в отчетах связана с различиями стандартов их подготовки, российскими и международными.

С начала года число новых клиентов выросло более чем на 1 млн, а общее значение превысило 31 млн клиентов.

На 45% год к году увеличились чистые процентные доходы. Основным драйвером стал рост кредитования во всех направлениях бизнеса.

Портфель розничных кредитов также продемонстрировал рост: на 44% год к году. Банк нарастил кредитный портфель юридических лиц на 49% по сравнению с I кварталом 2023 года.

Ранее в апреле российский Минфин инициировал процедуру принудительной перерегистрации «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахования» в РФ.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд приостановил корпоративные права зарубежных владельцев «Альфа-банка»
  2. 2 ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада «Альфа-Банка» на радио
  3. 3 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
  4. 4 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
  5. 5 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2024

Экологический акселератор Росатома

15 мая 2024

Отбор Proptech-кластера на питч-шоу

17 мая 2024

GO CTF 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ